Раскрыт срок службы Су-57

Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / Пресс-служба ОАК / РИА Новости.

Летчик Богдан: Истребитель Су-57 будут испытывать и эксплуатировать 20-30 лет

Российский истребитель пятого поколения Су-57 может эксплуатироваться 20-30 лет, в течение которых будет непрерывно совершенствоваться. Срок службы боевого самолета ТАСС раскрыл начальник летной службы компании «Сухой», Герой России Сергей Богдан.

«Самолет может эксплуатироваться 20-30 лет, но все равно будет стоять на испытаниях», — сказал летчик.

По его словам, программа дополнительных испытаний возникает при появлении новых систем вооружений, например, ракеты или управляемой авиабомбы, что требует проведения полетов «на маневренность, устойчивость, прочность». «Пока самолет не спишут с эксплуатации, он будет стоять на испытаниях», — объяснил специалист.

Ранее Богдан заявил, что первый полет российского однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 состоится в начале 2026 года.

Также в ноябре летчик на полях авиасалона Dubai Airshow 2025 (ОАЭ) заметил, что в семи случаях из семи российские самолеты побеждают натовские.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Checkmate
ПАК ФА
Компании
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
