Раскрыто главное преимущество российских Supercam

«Беспилотные системы»: Иностранцев привлекает реальный боевой опыт БПЛА Supercam

Иностранцев привлекает реальный боевой опыт российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Supercam. Об этом в ходе выставки Dubai Airshow 2025 в ОАЭ рассказала ТАСС официальный представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Первое, что привлекает потенциальных зарубежных клиентов, — это главное конкурентное преимущество — реальный боевой опыт комплексов Supercam и способность проводить воздушную разведку в условиях радиоэлектронной борьбы», — сказала собеседник.

Представитель ГК добавила, что потенциальных покупателей Supercam также привлекает возможность интеграции БПЛА в национальные военные комплексы.

Згировская добавила, что экспозиция с Supercam в ОАЭ привлекла внимание представителей силовых ведомств стран Ближнего Востока, Африки и Азии, а также людей в камуфляже с опознавательными знаками армии США.

Ранее представитель ГК сообщила, что Supercam S350 получил интеллектуальную систему обработки фото и видео на основе искусственного интеллекта.

В августе агентство со ссылкой на «Беспилотные системы» сообщило, что БПЛА Supercam S350 применяются российскими военнослужащими на всех направлениях в зоне специальной военной операции.