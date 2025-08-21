Российские Supercam S350 применили на всех направлениях зоны СВО

Российские БПЛА Supercam S350 применили на всех направлениях зоны СВО

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Supercam S350 применяются российскими военнослужащими на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» сообщает ТАСС.

«Supercam S350 разных поколений и модификаций выполняют задачи на всех направлениях СВО», — сказали в компании.

Там добавили, что за время проведения СВО Supercam S350 различных подразделений побывали по всей линии боевого соприкосновения.

Одной из задач, которую решают БПЛА, в ГК обозначили наведение артиллерии, ракетных комплексов барражирующих боеприпасов, FPV-дронов и авиации по позициям противника.

В мае агентство со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерину Згировскую сообщило, что Supercam S350 нового поколения получили улучшенную систему автозахвата цели.