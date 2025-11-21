Войти
Lenta.ru

Несколько российских «Джигитов» продали за рубеж

439
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

«Ростех»: Несколько российских ОПУ «Джигит» продали за рубеж

Несколько российских опорно-пусковых установок (ОПУ) «Джигит» продали за рубеж. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает ТАСС.

«За последнее годы произведено несколько поставок ОПУ "Джигит" за рубеж», — сказали агентству в ходе выставки Dubai Airshow 2025, которая проходит в ОАЭ.

В холдинге отметили, что нареканий от иностранных заказчиков к ОПУ не поступало.

Ранее «Высокоточные комплексы» рассказали, что в ходе Dubai Airshow 2025 будет показан «Джигит».

В июне госкорпорация сообщила, что установке «Джигит», предназначенной для наведения двух ракет переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» или «Верба», повысили скорострельность.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Продукция
Игла ЗРК
Компании
Высокоточные комплексы
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)