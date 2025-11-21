Несколько российских «Джигитов» продали за рубеж

«Ростех»: Несколько российских ОПУ «Джигит» продали за рубеж

Несколько российских опорно-пусковых установок (ОПУ) «Джигит» продали за рубеж. Об этом со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех») сообщает ТАСС.

«За последнее годы произведено несколько поставок ОПУ "Джигит" за рубеж», — сказали агентству в ходе выставки Dubai Airshow 2025, которая проходит в ОАЭ.

В холдинге отметили, что нареканий от иностранных заказчиков к ОПУ не поступало.

Ранее «Высокоточные комплексы» рассказали, что в ходе Dubai Airshow 2025 будет показан «Джигит».

В июне госкорпорация сообщила, что установке «Джигит», предназначенной для наведения двух ракет переносного зенитного ракетного комплекса «Игла» или «Верба», повысили скорострельность.