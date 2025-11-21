«Ростех»: Испытания российской носимой РЛС завершат к концу 2025 года

Испытания российской носимой радиолокационной станции (РЛС) завершат к концу 2025 года. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».

Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» касается радара ближней зоны с уменьшенными массогабаритными характеристиками.

Также компания завершит испытания обновленной РЛС обзора воздушного пространства, которая позволит обнаруживать беспилотники на более высокой дальности.

В октябре госкорпорация сообщила, что холдинг «Росэл» разработал малогабаритную носимую станцию 1Л65Э, предназначенную для обнаружения РЛС и дронов.

В июне газета «Известия» рассказала, что на основе российской компактной РЛС «Лори» создан радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А».