«Ростех»: Испытания российской носимой РЛС завершат к концу 2025 года
Испытания российской носимой радиолокационной станции (РЛС) завершат к концу 2025 года. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Ростех».
Разработка холдинга «Высокоточные комплексы» касается радара ближней зоны с уменьшенными массогабаритными характеристиками.
Также компания завершит испытания обновленной РЛС обзора воздушного пространства, которая позволит обнаруживать беспилотники на более высокой дальности.
В октябре госкорпорация сообщила, что холдинг «Росэл» разработал малогабаритную носимую станцию 1Л65Э, предназначенную для обнаружения РЛС и дронов.
В июне газета «Известия» рассказала, что на основе российской компактной РЛС «Лори» создан радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А».