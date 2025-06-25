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Российская «Лори» получила «Сигму»

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РЛС «Лори»
РЛС «Лори».
Источник изображения: ООО «ЭЛИАРС»

«Известия»: На основе РЛС «Лори» создан комплекс «ЛИС-А»

На основе российской компактной радиолокационной станции (РЛС) «Лори» создан радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А». Об этом пишет газета «Известия».

Издание отмечает, что новое изделие получило ряд усовершенствований. В частности, если «Лори» была способна обнаруживать медленно двигающиеся цели, то «ЛИС-А» может определять тип угрозы (например, автомобиль, стая птиц, летательный беспилотник) и в автоматическом режиме сообщать об этом операторам.

По словам главного конструктора изделия, «ЛИС-А» отличается от «Лори» наличием системы дальнего теленаблюдения «Сигма», оснащенной камерами видимого и инфракрасного диапазонов.

«В настоящее время новый комплекс проходит испытания на полигонах. Важно, чтобы эти комплексы работали в совокупности с огневой поддержкой», — заметил ветеран войск радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил России Клим Дмитриев.

С его точкой зрения согласился военный эксперт Дмитрий Корнев. «Идеальное решение — это совмещение радара со средством поражения. Например, автоматической пушкой, пулеметом, ракетной установкой», — сказал специалист.

В августе издание со ссылкой на компанию «Элиарс» сообщило, что в России создали РЛС «Лори» для защиты от летательных беспилотников.

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