Глаза «ЛИС-А»: РЛС против дронов научили распознавать тип цели

Благодаря каким технологиям будет «видеть» новый комплекс и как он упростит работу средствам ПВО и РЭБ

Российские разработчики качественно усовершенствовали компактную РЛС «Лори», создав на ее основе радиолокационно-оптический комплекс «ЛИС-А». Если раньше станция была способна лишь находить медленно летящие цели и брать их на сопровождение, то новый комплекс научили распознавать тип целей, оценивать степень их опасности и в автоматическом режиме предупреждать об этом операторов. То есть комплекс не только определит тип БПЛА противника, но и предотвратит ложную тревогу, если это лишь стая крупных птиц. Сейчас «ЛИС-А» испытывается на полигонах. Как он поможет избежать ошибок, от которых не застрахован человек на боевом дежурстве, и почему будет востребован как в зоне СВО, так и за ее пределами, — в материале «Известий».

Как РЛС стала лучше «видеть»

Комплекс «ЛИС-А» появился благодаря тому, что в едином пространстве объединилась информация от радиолокационного и оптико-электронного обнаружителей — РЛС «Лори» компании «ЭЛИАРС» и системы дальнего теленаблюдения «Сигма» компании «ДВТЕХ».

О создании РЛС «Лори», способной находить и брать на сопровождение цели, движущиеся медленнее 200 км/ч, ранее писали «Известия». Как правило, именно в этом диапазоне скоростей летают украинские БПЛА, которые пытаются наносить удары на линии боевого соприкосновения и в глубине российской территории. Тогда испытания опытных образцов только планировались. На сегодняшний день изделия из опытной партии уже можно заказать у производителей.

Радиолокационная станция «Лори» Источник изображения: Фото: пресс-центр компании ООО «Элиарс»

— Система дальнего теленаблюдения «Сигма» дополняет возможности «Лори», — рассказал «Известиям» главный конструктор изделия. — Так, выполняется автоматическое наведение телекамер по целеуказанию РЛС, обнаружение целей по видеоизображению, распознавание типа цели, отсеивание ложно классифицированных объектов (стаи птиц, облака и так далее), ранжирование целей по степени угрозы и формирование сигнала тревоги для внешних систем (средств ПВО, РЭБ). Это упрощает работу оператора, исключает ошибки человеческого фактора, автоматика сама найдет потенциально опасный объект и подаст сигнал.

ОЭС серии «Сигма», как правило, поставляется в двухканальном исполнении — с телекамерами видимого и инфракрасного диапазона. Это телекамера и тепловизор с объективом с переменным фокусным расстоянием.

Радиолокационная станция «ЛИС-А» Источник изображения: Фото: пресс-центр компании ООО «Элиарс»

Комплекс «ЛИС-А» может распознавать класс цели (человек, автомобиль, птица, беспилотное воздушное судно) и ее тип с помощью нейросетевых алгоритмов. Чтобы установить его, требуется ровная площадка с твердым покрытием, диаметр основания не менее двух метров для каждой из подсистем, отметили в «ЭЛИАРС». Прорабатывается исполнение комплекса для эксплуатации на автомобиле.

Сейчас компании проводят испытания и демонстрационные показы на полигонах.

Как можно улучшить разработку

Система найдет широкое применение как в зоне специальной военной операции, так и на территориях вне ее, считает ветеран войск радиоэлектронной борьбы ВС РФ Клим Дмитриев. В частности, для предотвращения неожиданных ударов по инфраструктуре и критически важным объектам.

— Важно, чтобы эти комплексы работали в совокупности с огневой поддержкой. Обнаружение — это полбеды. Но дальше главное, чтобы последовала быстрая реакция с целью уничтожения объекта при приближении, — рассказал он «Известиям». — Внедрять систему нужно в больших количествах, это не должно быть разовой историей. Тогда «ЛИС-А» будет более эффективна. А в будущем можно будет сделать систему меньше и ставить ее на дроны с использованием алгоритмов захвата цели для нанесения уже конкретных ударов.

Интерфейс радиолокационной станции «ЛИС-А» Источник изображения: Фото: пресс-центр компании ООО «Элиарс»

По его словам, точную оценку разработке смогут дать только люди, которые непосредственно будут использовать и тестировать ее в режиме реального боя. Но в целом система нужная. Главное, чтобы она также была и доступной.

Появление такого рода компактных радаров — это достаточно серьезное достижение, отметил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Систему нужно встраивать в технику, которая применяется для наблюдения, контроля обстановки, оснащена боевыми системами и может выдавать информацию максимально большому количеству потребителей. Идеальное решение — это совмещение радара со средством поражения. Например, автоматической пушкой, пулеметом, ракетной установкой. В таком случае радар отслеживает объект, пушка или пулемет ведет автоматический огонь по цели под управлением радара. Этот симбиоз обеспечивал бы не просто обнаружение объектов, но и гарантированное их уничтожение, — объяснил он.

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский Источник изображения: iz.ru

По мнению эксперта, дальше такие совмещенные комплексы можно будет ставить на шасси. В частности, на бронетранспортер или боевую машину пехоты.

— Тогда наши военные получат комплексы, которые оснащены не просто пулеметами и пушками, а самонаводящимися системами, которые могут работать в автоматическом режиме. Когда БПЛА станет много, а всё идет к этому, то человек не сможет справляться с тем, чтобы уничтожить 10–20 беспилотников за считаные десятки секунд. Но автоматика сможет, — уверен Дмитрий Корнев.

РЛС для обзора воздушного пространства ближней зоны

Раннее «Известия» писали про компактную РЛС для обнаружения малых беспилотников. Она предназначена для обзора воздушной обстановки ближней зоны и отвечает актуальным угрозам со стороны воздушных дронов. В частности, РЛС способна обнаруживать средние БПЛА на дальности не менее 7,5 км.

Источник изображения: Фото: ЦКБ аппаратостроения «Высокоточных комплексов»

Конструкция и компактные габариты станции разработки тульского ЦКБ аппаратостроения «Высокоточные комплексы» позволяют устанавливать ее на различных платформах — от антенно-мачтовых сооружений и фасадов зданий до мобильных шасси. Это дает возможность адаптировать станцию под различные условия эксплуатации. РЛС можно легко перевозить на любом транспорте, включая легковые автомобили, багги и даже квадроциклы.

На базе РЛС для обзора воздушного пространства ближней зоны создана система контроля воздушного пространства (СКВП), включающая до 24 радиолокационных станций. Ранее разработанные для СКВП РЛС весили по 115 кг и имели в четыре раза большие габариты, чем у новой станции. «Известия» писали, что первые системы контроля воздушного пространства уже работают на территории России, в том числе в зоне специальной военной операции.

Юлия Леонова