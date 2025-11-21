Делегация Госкомвоенпрома Республики Беларусь приняла участие в авиасалоне Dubai Airshow 2025

ЦАМТО, 20 ноября. Делегация Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь приняла участие в Международном авиационно-космическом салоне Dubai Airshow 2025 в ОАЭ.

Делегацию белорусского оружейного ведомства возглавлял председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус.

В рамках деловой программы Д.Пантус провел ряд встреч и переговоров с высшим военно-политическим руководством ОАЭ, с руководством российских оборонно-промышленных холдингов, а также с руководителями ряда иностранных делегаций.

В ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития военно-технического сотрудничества, наметили новые пути расширения взаимодействия. Отдельное внимание было уделено вопросам кооперационного взаимодействия в рамках реализации совместных проектов, в том числе в интересах третьих стран. По результатам переговоров достигнуты договоренности по целому ряду направлений.

Участие в таком престижном военно-техническом форуме позволило не только оценить тенденции развития мирового рынка вооружений, но и обменяться опытом, наладить связи с потенциальными клиентами, укрепить и расширить взаимодействие с партнерами, определить перспективные направления для совместных проектов в высокотехнологичных отраслях, говорится в сообщении Госкомвоенпрома Республики Беларусь.