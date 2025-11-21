Лавров: для урегулирования на Украине нужно нейтрализовать угрозы от НАТО

Как подчеркнул министр, "необходимо надежно гарантировать безопасность России"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Устойчивое урегулирование украинского конфликта возможно только путем устранения его первопричин, нужно надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Россия и Лаос: 65 лет дружбы, проверенной временем" для лаосских СМИ.

"Приветствуем независимый внешнеполитический курс Лаоса, в том числе его взвешенную позицию в контексте украинского кризиса. Очевидно, что устойчивое урегулирование конфликта возможно только путем устранения его первопричин. Необходимо надежно гарантировать безопасность России, нейтрализовать угрозы, исходящие от агрессивной экспансии НАТО, прекратить попытки втянуть в этот милитаристский альянс Украину", - подчеркнул Лавров.

Глава российской дипломатии подчеркнул, что "не менее важно добиться соблюдения прав русских и русскоязычных людей на территориях, контролируемых киевским режимом".