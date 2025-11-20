Войти
Новейший Су-75 построят вместе с Белоруссией

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Рособоронэкспорт: Россия построит Су-75 Checkmate вместе с Белоруссией

Россия запланировала построить новейший истребитель Су-75 Checkmate совместно с Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

Михеев рассказал журналистам на выставке Dubai Airshow 2025 в Дубае (ОАЭ) о том, что его предприятие в настоящее время прорабатывает вопрос совместного производства истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate с белорусскими партнерами.

«Интерес к этому самолету сохраняется в Ближневосточном и Азиатско-Тихоокеанском регионах», — заявил Александр Михеев. Впервые Су-75 показали на авиасалоне МАКС-2021, позже в этом же году его анонсировали на зарубежной выставке Dubai Airshow.

На выставке Dubai Airshow 2025 «Ростех» продемонстрировал экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57 с плоским соплом. Особая конструкция призвана дополнительно снизить заметность самолета в радиолокационном и инфракрасном диапазонах.

Ранее военный эксперт издания Business Insider Мэтью Лох заявил, что Россия способна производить и поставлять Су-57, несмотря на санкции. При этом он заметил, что пока что самолет доступен в ограниченном количестве.

