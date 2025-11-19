Соглашение Украины с Францией о возможной закупке истребителей Rafale

В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского во Францию он на французской авиабазе BA107 Виллакубле под Парижем 17 ноября 2025 года подписал с президентом Франции Эмманюэлем Макроном соглашение о намерениях по сотрудничеству сроком на десять лет относительно приобретения Украиной во Франции вооружения, предусматривающее, в частности, возможность закупки Украиной до 100 истребителей Dassault Rafale серии F4.

Подписание президентами Украины и Франции соглашения о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной во Франции вооружения, предусматривающее, в частности, возможность закупки Украиной до 100 истребителей Dassault Rafale серии F4. Виллакубле (Франция), 17.11.2025 (с) пресс-служба президента Украины

Также, согласно сделанным после подписания заявлениям обеих президентов, в рамках этого соглашения помимо возможности закупки Украиной 100 истребителей Rafale F4 в период до 2035 года, предуматривается закупка Украиной восьми новых ЗРК средней и большой дальности SAMP/T NG, новых РЛС ПВО (предположительно, Thales Ground Fire 300 (GF 300) MRI в составе ЗРК SAMP/T NG), управляемых авиационных бомб Safran AASM Hammer (уже поставляются Украине с 2024 года) и управляемых ракет класса "воздух-воздух" (предположительно, MBDA Meteor и MICA NG).

Зеленский заявил: "Сегодня особенный момент, действительно исторический для обеих наций - Франции и Украины. Совместно с Эмманюэлем Макроном подписали декларацию о намерениях по сотрудничеству в сфере приобретения Украиной оборонного оборудования. Документ, который дает нашей стране возможность приобрести военное оборудование из французской оборонной промышленной и технологической базы, в частности 100 самолетов Rafale F4 до 2035 года для боевой авиации Украины, системы ПВО SAMP/T, радары к системам ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и авиабомбы".

В последующем Зеленский детализировал, что "Украина сможет получить сто самолетов Rafale F4, очень сильные французские радары, восемь систем ПВО SAMP/T по шесть пусковых - и это для кого-то техническая деталь, а для нас это важно: каждая пусковая - это защита каждой жизни, это очень важно - необходимы для нашей защиты ракеты и управляемые бомбы. Я хочу подчеркнуть важность этой договоренности - это стратегическая договоренность, которая будет работать 10 лет со следующего года".

Относительно ЗРК SAMP/T NG президент Франции Макрон сказал: "о закупке новых систем ПВО SAMP/T New Generation. Сейчас это еще разработка, но мы согласились, что эта разработка может быть впервые развернута на Украине". Разработка нового поколения франко-итальянского ЗРК средней и большой дальности SAMP/T под обозначением SAMP/T NG (New Generation) ведется с 2021 года европейским консорциумом Eurosam (включающим MBDA France, MBDA Italy и группу Thales). Начало поставок SAMP/T NG вооруженным силам Франции и Италии было запланировано на 2027 год. Ранее в 2023-2025 годах Украина получила от Франции и Италии три комплекта ЗРК SAMP/T первого поколения.

Источники финансирования этого соглашения между Украиной и Францией неясны, но, видимо, основные планы строятся на получение замороженных в ЕС российских активов. Стоимость всех указанных в соглашении закупок, согласно оценкам французских профильных СМИ, может составить до 20 или даже до 30 млрд евро. В целом, конечно, имеются значительные сомнения относительно возможности реализации закупки Украиной 100 истребителей Rafale, и, видимо, реально УКраине будет поставлено значительно меньшее количество этих самолетов.

Ранее 22 октября 2025 года Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном протокол о намерениях относительно планируемого приобретения Украиной в перспективе 100-150 шведских истребителей Saab JAS-39E Gripen.

Истребитель Dassault Rafale ВКС Франции, пусковая установка ЗРК Eurosam SAMP/T NG и РЛС Thales Ground Fire 300 (GF 300) MRI из состава того же комплекса на церемонии подписания президентами Украины и Франции соглашения о намерениях по сотрудничеству относительно приобретения Украиной во Франции вооружения. Виллакубле (Франция), 17.11.2025 (с) Eliot Blondet / ABACA