Новая эмиратская бронированная машина Sweihan

На проходящей с 17 по 21 ноября 2025 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) международной авиационной и оборонной выставке Dubai Airshow 2025 эмиратская оборонно-промышленная группа Calidus официально представила новую колесную бронированную машину (платформу) Sweihan с формулой 8х8. Впервые первый образец машины, ныне именуемой Sweihan, был продемонстрирован Calidus под обозначением LIFV (Light Infantry Fighting Vehicle) в феврале 2025 года на международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ).

Опытный образец новой колесной бронированной машины Sweihan 8х8 эмиратской группы Calidus в исполнении с 35-мм зенитным артиллерийским комплексом в экспозиции международной авиационной и оборонной выставки Dubai Airshow 2025. Дубай (ОАЭ), ноябрь 2025 года (с) Михаил Жердев

Согласно обнародованным еще на IDEX-2025 данным, машина LIFV (Sweihan) является уменьшенным и несколько облегченным вариантом ранее разработанной Calidus известной колесной (8х8) бронированной машины (бронетранспортера) Wahash, впервые представленной на выставке IDEX-2019. После длительной отработки и маркетинга машины Wahash, на IDEX-2025 в феврале 2025 года компания Calidus получила контракт на сумму 2,36 млрд дирхамов ОАЭ (642,5 млн долл) на поставку нераскрываемой партии ББМ Wahash в исполнении колесной БМП вооруженным силам ОАЭ, хотя о фактическом начале этих поставок до сих пор нет сведений.

Особенностью ББМ Wahash является ее способность плавать при весьма значительной боевой массе (более 32 тонн) и заявляемом высоком уровне защищенности, что предопределило значительные геометрические размеры Wahash - длину 8,5 м, ширину 3,1 м и высоту по крыше корпуса 2,7 м. Соответственно, как сообщается, новая машина Sweihan выполнена на той же "аутомотивной" базе, что и Wahash, однако без требований плавучести, что позволило сократить вес и размеры Sweihan. Согласно официальным данным разработчика, Sweihan имеет массу снаряженной машинв 21 тонну и полную боевую массу 27 тонн с боевым модулем, имея возможность ее наращивания до 34 тонн (то есть до того же показателя, что и Wahash). Машина Sweihan имеет длину 8 м, ширину 3 м и высоту по крыше корпуса 2,4 м.

Вместимость Sweihan составляет три члена экипажа и восемь человек десанта с возможностью увеличения до 10 человек, они высаживаются через кормовую аппарель (машина Wahash штатно вмещает 11 человек десанта и имеет в корме двухстворчатую дверь). Особенностью компоновки Sweihan является узкое лобовое и боковое бронестекло в месте размещения рядом командира и механика-водителя членов экипажа, обеспечивающее им обзор на 180 градусов.

Заявляется, что силовая установка, трансмиссия и шасси Sweihan идентичны ББМ Wahash. Относительно Wahash ранее сообщалось, что она оснащена дизельным двигателем Scania DC 13 мощностью 724 л.с., соединенным с автоматической семиступенчатой трансмиссией ZF 7 AP 2600 SP с раздаточной коробкой Katsa MKAT100539. Независимая подвеска Kalle использует двойные поперечные рычаги с двухступенчатым гидропневматическим демпфером, позволяя изменять дорожный просвет машины с установкой двух положений - 450 мм и 650 мм. Тормозная система Knorr-Bremse пневматическая с многократным резервированием для повышения живучести. Оси, как, видимо, и часть других аутомотивных систем, поставлялись финской компанией Sisu. БТР Wahash был оснащен шинами Hutchinson 16R20, оснащенными специальной защищеной вставкой, с регулированием давления в шинах (в том числе для улучшения проходимости по песку). Первые две оси являются рулевыми, четвертая ось может быть оционально выполнена поворотной. Двигатель на Sweihan расположен спереди слева. Для Sweihan заявлены максимальная скорость по шоссе 130 км/ч и запас хода по шоссе до 700 км.

Sweihan штатно рассчитана на установку только необитаемых боевых модулей без подбашенного отделения, в то время как конструкция БТР Wahash была выполнена прежде всего для возможности размещения на нем боевого отделения российской БМП-3, что являлось ранее стандартным требованием армии ОАЭ. На IDEX-2025 первый прототип-демонстратор Sweihan был представлен с макетным образцом необитаемого боевого модуля Nefer турецкой компании Aselsan, оснащенным российской 30-мм автоматической пушкой 2А42 (боекомплект 200 выстрелов), спаренным с ней 7,62-мм пулеметом, а также двухзарядной пусковой установкой разрабатываемого Calidus ПТРК Al Heda (дальность до 10 км, система наведения полуактивная лазерная или тепловизионная) или его более легкого варианта Al Heda А2 (дальность до 6 км). На IDEX-2025 правительство ОАЭ выдало Calidus контракт на сумму 1 млрд долл на дальнейшую разработку и серийную поставку ракетного комплекса Al Heda.Также на башне Nefer установлен дистанционно управляемый боевой модуль Aselsan SARP с 7,62-мм пулемётом.

На Dubai Airshow 2025 был представлен новый образец Sweihan с установленным макетным образцом боевого модуля 35-мм зенитного артиллерийского комплекса, как заявлено, "собственной разработки" Calidus, с программируемыми выстрелами, однако под этим боевым модулем легко узнается вариация известного ЗАК Rheinmetall Skyranger.

Первый опытный образец новой колесной бронированной машины Sweihan (LIFV) 8х8 эмиратской группы Calidus в исполнении с необитаемым боевым модулем Nefer турецкой компании Aselsan с российской 30-мм автоматической пушкой 2А42 в экспозиции международной оборонно-промышленной выставки IDEX-2025 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2025 года (с) R. Czulda / euro-sd.com и Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Рекламный проспект новой колесной бронированной машины Sweihan 8х8 эмиратской группы Calidus c выставки Dubai Airshow 2025 (с) Михаил Жердев