Бронетранспортер Wahash эмиратской компании Calidus

На проходящей с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 компания из Абу-Даби Calidus LLC (основанная в 2015 году) впервые представила бронетранспортер Wahash оригинальной конструкции с колесной формулой 8х8.

Представленный компанией из Абу-Даби Calidus LLC первый опытный образец колесного бронетранспортера Wahash, оснащенный украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм", в экспозиции выставки IDEX-2019. Абу-Даби, 18.02.2019 (с) ГК "Укроборонпром"

Утверждается, что Wahash полностью разработан Calidus в ОАЭ под руководством молодого главного конструктора Петара Радуловича, являющегося автором оригинальной концепции бронекорпуса данной машины с V-образными бортами. По заявлению Радуловича, такая форма корпуса позволяет уменьшить массу бронекорпуса на 30-40% при сохранении уровня защищенности. Также на Wahash для усиления минозащищенности применено изобретенное Радуловичем бронированное днище "ромбовидной" в сечении формы. Для Walash декларируется круговая баллистическая защита стандарта STANAG 4569 Level 4 и уровень защиты от подрыва STANAG 4569 Level 4а/b, при этом машина выдерживает подрыв 50-кг заряда на расстоянии 5 метров. Утверждается, что были проведены обширные испытания баллистической и противоминной защиты, и что заявленные уровни "сертифицированы независимой организацией".

Полная боевая масса Wahash указана в 32,1 тонны при массе полезной нагрузки 10800 кг, при этом машина является плавающей при помощи двух гребных винтов со скоростью на воде до 10 км/ч. Машина сохраняет резерв увеличения боевой массы 34 тонн, хотя в этом случае потребуются специальные меры для увеличения плавучести. Вместимость 11 человек, включая трех членов экипажа. Десантное отделение имеет объем 13,5 куб м, выход осуществляется через кормовую дверь.

Wahash оснащен мощным дизельным двигателем Scania DC 13 мощностью 724 л.с., соединенным с автоматической трансмиссией ZF 7 AP 2600 SP с раздаточной коробкой Katsa MKAT100539. Максимальная скорость по шоссе 130 км/ч. Независимая подвеска Kalle использует двойные поперечные рычаги с двухступенчатым гидропневматическим демпфером, позволяя изменять дорожный просвет машины с установкой двух положений - 450 мм и 650 мм. Тормозная система Knorr-Bremse пневматическая с многократным резервированием для повышения живучести. Оси, как, видимо, и часть других авутомотивных систем, поставлены финской компанией Sisu. БТР Wahash оснащен шинами Hutchinson 16R20, оснащенными специальной защищеной вставкой, с регулированием давления в шинах (в том числе для улучшения проходимости по песку). Первые две оси являются рулевыми, четвертая ось может быть оционально выполнена поворотной. Запас хода по шоссе составляет 750 км, на борту имеются три топливных бака - два сзади, каждый по 160 литров, и один защищенный аварийный бак объемом 120 литров.

В настоящее время изготовлены два прототипа БТР Wahash и заявляется о планах проведения дополнительных испытаний машины летом 2019 года. Заказчики пока что, видимо, отсутствуют.

Calidus заявляет, что конструкция БТР Wahash выполнена прежде всего для возможности размещения на нем боевого отделения российской БМП-3, что является стандартным требованием армии ОАЭ. Также возможна установка различных боевых модулей разных прооизводителей. Представленный на IDEX-2019 первый прототип был оснащен предоставленным ГК "Укроборонпром" украинским дистанционно управляемым боевым модулем БМ-3М "Штурм" разработки и производства ГП "Киевский бронетанковый завод". Боевой модуль БМ-3М, устанавливаемый на украинские БТР-3Е, оснащен 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1 (с боекомплектом 200 снарядов), 7,62-мм пулемётом (ПКТ или его аналог КТ-7,62 украинского производства, с боекомплектом 2000 патронов), 30-мм автоматическим гранатомётом (АГ-17 или его аналог КБА-117 украинского производства, с боекомплектом 87 выстрелов) и двумя пусковыми установками украинского ПТРК "Барьер".

18 февраля на IDEX-2019 украинская ГК "Укрспецэкспорт" (входящая в состав "Укроборонпром") подписала с Calidus меморандум о взаимопонимании относительно сотрудничества в продвижении БТР Wahash с боевым модулем БМ-3М "Штурм" на рынки ОАЭ и третьих стран.

Напомним, что ранее в ноябре 2917 года на международном авиасалоне Dubai Airshow 2017 в Дубае компания Calidus представила двухместный турбовинтовой легкий боевой самолет В-250 (Bader), при этом фактическим разработчиком и изготовителем самолета В-250 (к настоящему времени построены два прототипа) выступила бразильская компания Novaer. Самолет В-250 демонстрируется Calidus на выставке IDEX-2019.

Представленный компанией из Абу-Даби Calidus LLC первый опытный образец колесного бронетранспортера Wahash, оснащенный украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм", в экспозиции выставки IDEX-2019. Абу-Даби, 18.02.2019 (с) ГК "Укроборонпром"

Представленный компанией из Абу-Даби Calidus LLC первый опытный образец колесного бронетранспортера Wahash, оснащенный украинским боевым модулем БМ-3М "Штурм", в экспозиции выставки IDEX-2019. Абу-Даби, 18.02.2019 (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Проекции бронетранспортера Wahash (c) Calidus

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