Американский генерал: Южная Корея – стратегический хаб против России и Китая

Источник изображения: topwar.ru

Южная Корея – это стратегический хаб против России и Китая. Ее расположение позволяет размещенным здесь войскам США сдерживать российские силы в Японском море и китайские в Желтом.

Такое заявление сделал командующий американским контингентом в Южной Корее (USFK) генерал Ксавье Брансон в своей статье «Карта с ориентацией на восток».

Военачальник заявляет:

Корея находится в выгодном положении для противостояния северным угрозам со стороны России и в то же время обеспечивает защиту с запада от действий Китая в водах между Кореей и Китаем.

По его мнению, Корейский полуостров имеет уникальное географическое положение, позволяющее войскам США контролировать одновременно действия России и Китая. Американский генерал отметил, что база Кэмп-Хамфрис в южнокорейском Пхёнтхэке, где находится главный штаб USFK, находится менее чем в тысяче километров от Пекина и в 1770 километрах от российского Владивостока.

Брансон опубликовал карту региона в необычном расположении: на ней сверху находится не север, как принято, а восток. При таком подходе, по мнению генерала, ясно видно, что Южная Корея находится не на периферии, а в самом центре, играя ключевую роль в Восточно-Азиатском регионе. Он приходит к выводу, что размещенные там американские войска в случае потенциального конфликта не будут нуждаться в подкреплении, а сами станут частью мощного защитного рубежа.

Ранее Брансон заявлял, что в задачи сил США в Южной Корее должна входить не только защита от угроз со стороны КНДР, но и достижение более широких геополитических целей Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе.