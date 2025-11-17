Войти
Возможности «машины апокалипсиса» ВСУ оценили

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com
Военный эксперт Живов: Бронеавтомобиль Senator — уязвимая перед дронами техника

Канадский бронеавтомобиль Senator, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск в районе котла в Купянске — очень хорошая техника, но уязвимая против беспилотников, считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Если сравнивать с российскими образцами, то надо отдать должное. Senator очень хорош. Хорошо бронирован, очень прочные листы стали. Часто выдерживает удары крупнокалиберных пушек и FPV-дронов. Это хорошая машина, но в любом случае в современной войне он максимально уязвим для FPV-дронов. Вы одним ударом подбиваете колесо, а вторым ударом дрона убиваете всех, кто там сидит, если они не успели выскочить. Это хорошая военная техника, канадская, очень высокого качества», — сказал Живов.

Ранее Министерство обороны России сообщали о том, что в районе котла в Купянске Вооруженные силы Украины бросили против российских войск прозванный «машиной апокалипсиса» бронеавтомобиль Senator.

Однако применение этой техники было безуспешным — работающие в районе Купянска бойцы группировки войск «Запад» уничтожили произведенную в Канаде боевую машину.

  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
