Rocket Lab перенесла первый запуск ракеты Neutron

Изображение: Rocket Lab
Изображение: Rocket Lab.

Компания Rocket Lab перенесла на 2026 год первый запуск ракеты Neutron

Компания Rocket Lab перенесла первый запуск многоразовой средней ракеты Neutron. Об этом сообщает издание SpaceNews.

Вместо конца 2025-го старт Neutron может состояться в первой четверти 2026 года. Запуск перспективного носителя планируется провести с площадки Уоллопс в штате Вирджиния (США).

В Rocket Lab не рассказали о причинах переноса запуска ракеты, однако ее гендиректор Питер Бек заметил, что компания тщательно подходит к подготовке Neutron к первому пуску.

В сентябре издание Defense News написало, что Rocket Lab представила пусковую площадку для запуска перспективной средней ракеты Neutron.

В мае SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Rocket Lab
