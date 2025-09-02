Войти
Rocket Lab представила площадку для запуска ракеты Neutron

Фото: Rocket Lab
Фото: Rocket Lab.

Компания Rocket Lab представила площадку для запуска ракеты Neutron

Компания Rocket Lab представила пусковую площадку для запуска перспективной средней ракеты Neutron. Об этом сообщает издание Defense News.

Новый стартовый стол № 3 расположен на территории Среднеатлантического регионального космопорта (космодром Уоллопс) на полуострове Делмарва в штате Вирджиния (США). Объект предназначен для испытания, запуска и возвращения многоразовой ракеты Neutron, первый старт которой намечен на конец этого года.

«Высокий темп запуска ракеты Neutron расширит возможности страны и позволит Соединенным Штатам быстро и надежно достичь Международной космической станции, околоземной орбиты, Луны и даже дальше», — сказал генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

По словам вице-президента компании Шона Д'Мелло, элементы новой ракеты уже начали доставляться из штата Мэриленд, где производится перспективный носитель.

В мае издание SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Rocket Lab
Проекты
Луна
