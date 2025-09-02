Компания Rocket Lab представила площадку для запуска ракеты Neutron

Компания Rocket Lab представила пусковую площадку для запуска перспективной средней ракеты Neutron. Об этом сообщает издание Defense News.

Новый стартовый стол № 3 расположен на территории Среднеатлантического регионального космопорта (космодром Уоллопс) на полуострове Делмарва в штате Вирджиния (США). Объект предназначен для испытания, запуска и возвращения многоразовой ракеты Neutron, первый старт которой намечен на конец этого года.

«Высокий темп запуска ракеты Neutron расширит возможности страны и позволит Соединенным Штатам быстро и надежно достичь Международной космической станции, околоземной орбиты, Луны и даже дальше», — сказал генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

По словам вице-президента компании Шона Д'Мелло, элементы новой ракеты уже начали доставляться из штата Мэриленд, где производится перспективный носитель.

В мае издание SpaceNews сообщило, что американская компания Rocket Lab планирует сосредоточиться на производстве военных спутников.