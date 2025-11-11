Может ли российский самолет Суперджет стать индийским

Раздутая российскими СМИ тема вокруг заключенного в конце октября 2025 года соглашения о производстве в Индии гражданских пассажирских самолетов SJ-100 (Суперджет) вылилась в многочисленные онлайн-обсуждения. Сразу активизировались далекие от авиации политизированные комментаторы, которые уже заявили, что «в России не могут выпускать, а в Индии смогут». Между тем, всем «диванным экспертам» для начала не мешало бы изучить историю вопроса. Тогда бы они обнаружили, что Индия не в состоянии сегодня разрабатывать и строить современные пассажирские самолеты. Мало того, нет там и собственных двигателей для гражданской авиации…

У России (а до нее у СССР) с Индией – богатый многолетний опыт сотрудничества в военно-технической сфере. Между тем, в гражданской авиации индусы, как и почти все страны мира, завязаны на европейские и американские технологии и готовые продукты. Была попытка собирать «собственный» пассажирский самолет HAL 748, но это был английский двухмоторный турбовинтовой Hawker Siddeley HS 748 разработки 1960-х готов. Для гражданской авиации на предприятии HAL (Hindustan Aeronautics) собрали два десятка машин, остальные почти 70 штук закупили местные военные, какие-то из них еще летают. Выпуск же своего современного самолета с турбовентиляторными двигателями и бортовой электроникой в Индии начать не могут.

HAL-748. Собственно, тут технологический уровень понятен по картинке. Источник: https://www.airhistory.net/photo/15493/VT-DXJ

Что бы ни говорили разного рода «эксперты», но сегодня производство нового высокотехнологичного лайнера для гражданской авиации нисколько не проще, чем «более сложных» истребителей. А если у вас не было своей конструкторской школы, развитого сборочного производства и системы эксплуатации/обслуживания, то это очень долгая и безумно дорогая идея. Необязательно с хорошим финалом.

Вы же наверное читали про японский проект «аналога Суперджета», когда «крутые» в техническом плане японцы попытались с наскока войти в число мировых авиапроизводителей? Mitsubishi Regional Jet (MRJ) взялись создавать в 2003 году, свои двигатели не создавали – взяли американские Pratt & Whitney 1000-го семейства, но уже в 2021 году сдулись и закрыли программу. Да, к этому моменту построили в общей сложности 8 опытных машин, но программу испытаний они не прошли. И всё. Япония дальше сидит в сторонке. Даже американские хозяева им не помогли. Кстати, у китайцев тоже с гражданскими самолетами невесело. Никакой технологической независимости. Те же американские движки и разные некитайские бортовые системы на С919, которые у нас называют «аналогом МС-21». Поработали с русскими по проекту большого CR929, поняли, что им наши двигатели ПД-35 «в подарок» не светят, снова ушли к западным партнерам – будут покупать и страдать.

Эскиз CR929, каким его видели в 2018 году в РФ и Китае. Источник: tehnoomsk.ru

Вот теперь самое время вернуться к нашим индийским партнерам. Индусы хотят «Суперджет» также как и свой истребитель пятого поколения, процессор, авианосец, космический корабль и другие высокотехнологичные проекты. Но между «хотеть» и «быть в состоянии разрабатывать + производить» – дистанция в годы, даже десятилетия. Без иностранцев никак. У русских много чего уже покупали, подтягивают свой уровень постепенно, упорно хотят производить самолеты сами, но как уже говорилось выше, пока это далекое будущее. Пока же есть договор между Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) и Hindustan Aeronautics Limited (HAL). По нему индийская компания получила право на производство самолетов SJ-100 для местных заказчиков.

Индусы понимают, что при их ситуации на внутреннем рынке авиаперевозок без такого проекта не обойтись – у них при населении почти 1,5 миллиарда человек далеко не все, конечно, могут себе позволить летать из-за низких доходов, но и та часть населения, что может, обеспечивает высокую загрузку на регулярных рейсах. Плюс власти страны вкладывают деньги в строительство новых аэропортов. В общем, региональных самолетов нужно много, а Airbus и Boeing не спешат идти на помощь. А тупо купить несколько сотен иностранных машин индусы не хотят. В общем, как всегда остаемся мы со своими решениями и проектами.

Особо стоит отметить то, что отвязавшись от совместного с французами авиадвигателя SaM-146 и создав свой ПД-8, Россия сейчас реально может очень неплохо заработать на экспорте импортозамещенных «Суперджетов». У нас получился свой самолет, полностью наш, без технологической зависимости от Запада. Сборка фюзеляжей SJ-100 в Индии и какой-то процент их местных комплектующих – хороший вариант для местной промышленности, остальное приедет из России, а это уже выгодно нам. Однако, не стоит забывать, что индийская сторона славится своей медлительностью по всем подобным проектам. Так что не стоит ждать сразу бурного развития истории с «локализацией» нашего регионального лайнера на заводе HAL.

Индийские блогеры кстати уже рисуют в фотошопах вот такие кривоватые концепты на тему «Как сделать из «Суперджета» самолет ДРЛО». Источник: Картинка из индийского издания

Чтобы быть объективными, немного про «чисто индийский» аналог «Суперджета». Или почему HAL пришли к нам с предложением организовать лицензионную сборку российских машин. В 2007 году в Индии взялись за новый региональный турбовинтовой самолет RTA-70, аналог ATR-72. Как видим на дворе уже 2025 год, а опытный экземпляр даже не построен. Машину сложнее (свой «Суперджет») там начали проектировать в 2017 году. Понятно, что с такими темпами ее и в 2035 году никто не увидит на линиях. Двигателей своей разработки нет ни к первому, ни ко второму лайнеру.

Оба имеющихся индийских концепта собственных региональных самолетов. Источник: tehnoomsk.ru

Кроме нашего самолета в качестве альтернативы и говорить не о чем. Кстати, если почитать индийскую прессу, то там серьезно критикуют HAL. Причем не за факт сделки с ОАК, а за то, что вечно срывает все сроки. Поэтому там планы выпустить 200 лицензионных бортов не считают осуществимыми в быстрые сроки.