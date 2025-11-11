Самолет ТВС-2МС на базе Ан-2: Какая экономика у таких машин?

В октябре 2025 года появились свежие фото самолета ТВС-2МС компании «Байкал Аэро» RA‑40236. Как известно, этот тип воздушного судна является глубокой модернизацией ранее выпущенных Ан-2. Например, именно RA‑40236 выпущен в сентябре 1986 года еще в социалистической Польше, летал в СССР (Сыктывкарское авиапредприятие), и в 2015 году был переделан в обновленный ТВС-2МС, затем работал в Нарьян-Марском авиаотряде до 2023 года, откуда поступил в Омск (аэродром Поповка) на хранение. В 2025 году самолет снова приведен в летное состояние. Появилась информация, что он будет работать в компании «Байкал Аэро» на санитарных перевозках. В связи с этим автор рубрики «Skyexpert» на сайте «Техносфера. Россия» рассказывает об экономике машин данного класса, ведь ТВС-2МС нередко подается в СМИ как вариант коммерческой замены Ан-2.

Санитарные задания выполняются за счёт бюджета по договору, где прописан минимальный налёт. При наличии гарантированного заказчика можно и ТВС-2МС взять за 280 миллионов рублей. Если государство будет заказывать перевозку обычных пассажиров, тогда и там ТВС пойдёт. Но у него проблема та же, что и у ЛМС-901 «Байкал» – перевозка пассажиров на коммерческой основе на регулярных рейсах на нём практически невозможна. Почему?

При цене 280 миллионов рублей пассажирский самолёт должен приносить сверх стоимости расходов на рейс, поддержания лётной годности, обслуживания, оплаты труда лётных экипажей, административных расходов ещё и 28 миллионов рублей каждый год. Или 2,3 миллиона в месяц. Если самолёт в день выполняет 4 сегмента, то получим по 19400 рублей с сегмента или по 2000 рублей с пассажира. Это только самолёт. Без процентов и прибыли.

Если мы говорить будем о коммерческих воздушных перевозках, то такие самолёты массово задачу не решают, так как заказы на них небольшие. Очереди заказчиков нет от слова совсем, хотя по факту это единственный производящийся в стране легкий пассажирский самолёт. Заказы единичные – только от организаций, связанных с бюджетом и бюджетными перевозками. Поэтому имеющиеся Ан-2 самолет ТВС-2МС заменить не сможет, так как кратно их дороже.

Об авторе: Специалист российской авиационной отрасли с большим стажем работы в ней, пишет свои материалы в блоге «Советы мечтателям». В силу ряда причин автор пишет под псевдонимом Skyexpert.

