В США рассказали о «забитом до отказа» ракетами Су-57

Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

NI: Россия забила до отказа внутренний отсек вооружений Су-57

Россия «забила до отказа» внутренний отсек вооружений истребителя пятого поколения Су-57, рассказывает обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Майя Карлин.

Автор обратила внимание на недавние снимки российского боевого самолета с открытым внутренним отсеком вооружений. Со ссылкой на аналитиков обозреватель пишет, что дополнительные отсеки в общей сложности могут содержать до шести ракет типа «воздух-воздух» или «воздух-земля», что существенно повышает летальность Су-57.

«Способность Су-57 нести такое количество вооружения повышает убойную силу этой платформы», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что хранение ракет во внутренних отсеках позволяет сохранить малозаметность Су-57.

Ранее западное издание Military Watch Magazine написало, что российские истребители пятого поколения Су-57 получили две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, предоставляющие уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны противника.

