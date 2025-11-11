Войти
Lenta.ru

На Западе неприятно удивились новому преимуществу российских Су-57

641
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

MWM: Истребитель Су-57 с ракетой Х-58УШКЭ получил преимущество в подавлении ПВО

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, предоставляющие уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны (ПВО) противника. Неприятно удивилось новой возможности российских самолетов западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал обратил внимание на кадры с внутренним отсеком истребителя, опубликованные недавно Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Из приведенных кадров заметно, что модификация ракеты «изделие 112» получила складные стабилизаторы, позволяющие размещать ее во внутреннем отсеке Су-57.

«Дальность поражения ракеты в 250 километров дополняет очень высокую продолжительность полета Су-57, а ее скорость 3,6 числа Маха делает ее одной из самых быстрых в мире. Эта дальность более чем вдвое превышает дальность оригинальной Х-58, разработанной в 1980-х годах», — говорится в публикации.

MWM отмечает, что аналогичных ракет для подавления ПВО нет на вооружении западных истребителей пятого поколения. «Примечательно, что западные истребители пятого поколения до сих пор не обладают аналогичными возможностями из-за резкого сокращения бюджета на F-22 и серьезных задержек с модернизацией F-35 для установки противорадиолокационной ракеты AGM-88G», — уверяет издание.

В феврале глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в интервью ТАСС сообщил, что на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) были впервые продемонстрированы средства поражения для Су-57 — противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета «Гром-Э1», корректируемая авиабомба К08БЭ, управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э и высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69.

В июне 2020 года издание TWZ сообщило, что ВМС США впервые испытали ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенную для уничтожения систем противоракетной обороны противника. В июне 2025-го такие системы, по данным портала, могли применяться американскими боевыми самолетами в качестве «высокоскоростного оружия подавления» иранской ПВО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
ПАК ФА
Х-38
Х-58
Компании
ОАК
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.11 16:24
  • 69
МС-21 готовится к первому полету
  • 11.11 14:42
  • 11432
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 11.11 12:42
  • 1
Берегись, НАТО — Россия расширяет свой парк истребителей Су-35 (The National Interest, США)
  • 11.11 12:23
  • 3
«Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»
  • 11.11 12:10
  • 5
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 11.11 11:52
  • 1
Самолет ТВС-2МС на базе Ан-2: Какая экономика у таких машин?
  • 11.11 10:14
  • 1
Мьянма получила три вертолёта Ми-38Т
  • 11.11 10:04
  • 4
"Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику", — считает эксперт (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)
  • 11.11 09:57
  • 1
Приключения "итальянцев" в России: почему ВС РФ отказались от закупок бронемашин Centauro
  • 11.11 07:41
  • 4
Авианосец «Фуцзянь» официально вошёл в состав китайских ВМС
  • 11.11 05:40
  • 0
Комментарий к "Эксперт Степанов рассказал, чем подлодки РФ с "Посейдонами" превосходят флот НАТО"
  • 11.11 01:54
  • 0
Ответ на "Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений"
  • 11.11 01:31
  • 1
Корпусирование процессоров Baikal M в России остановлено: нет чипов
  • 11.11 00:26
  • 0
Комментарий к "Тысячи подтвержденных побед: простая, но надежная российская ракета "Корнет" (Military Watch Magazine, США)"
  • 10.11 23:31
  • 0
Ответ на "Новое „чудо-оружие“ России стратегически ничего не изменит. США стоит просто игнорировать эту риторику"