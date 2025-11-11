На Западе неприятно удивились новому преимуществу российских Су-57

MWM: Истребитель Су-57 с ракетой Х-58УШКЭ получил преимущество в подавлении ПВО

Российские истребители пятого поколения Су-57 получили две новые противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, предоставляющие уникальные преимущества для подавления противовоздушной обороны (ПВО) противника. Неприятно удивилось новой возможности российских самолетов западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал обратил внимание на кадры с внутренним отсеком истребителя, опубликованные недавно Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК). Из приведенных кадров заметно, что модификация ракеты «изделие 112» получила складные стабилизаторы, позволяющие размещать ее во внутреннем отсеке Су-57.

«Дальность поражения ракеты в 250 километров дополняет очень высокую продолжительность полета Су-57, а ее скорость 3,6 числа Маха делает ее одной из самых быстрых в мире. Эта дальность более чем вдвое превышает дальность оригинальной Х-58, разработанной в 1980-х годах», — говорится в публикации.

MWM отмечает, что аналогичных ракет для подавления ПВО нет на вооружении западных истребителей пятого поколения. «Примечательно, что западные истребители пятого поколения до сих пор не обладают аналогичными возможностями из-за резкого сокращения бюджета на F-22 и серьезных задержек с модернизацией F-35 для установки противорадиолокационной ракеты AGM-88G», — уверяет издание.

В феврале глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев в интервью ТАСС сообщил, что на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) были впервые продемонстрированы средства поражения для Су-57 — противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета «Гром-Э1», корректируемая авиабомба К08БЭ, управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э и высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69.

В июне 2020 года издание TWZ сообщило, что ВМС США впервые испытали ракету AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER), предназначенную для уничтожения систем противоракетной обороны противника. В июне 2025-го такие системы, по данным портала, могли применяться американскими боевыми самолетами в качестве «высокоскоростного оружия подавления» иранской ПВО.