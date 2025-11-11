Войти
Ростех впервые представит Як-130М и импортозамещенный "Ансат-М" на Dubai Airshow 2025

Як-130М
Як-130М.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

ЦАМТО, 10 ноября. Госкорпорация Ростех покажет десятки образцов своей продукции на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

Впервые за рубежом будут представлены модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М и импортозамещенный вертолет "Ансат-М". Кроме того, на Ближнем Востоке дебютирует российский истребитель пятого поколения Су-57Э, который примет участие в летной программе.

Як-130М производства Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) оснащен новым комплексом авиационного вооружения и бортового оборудования. Модернизированная машина предназначена для подготовки пилотов истребителей четвертого и пятого поколений, а также для решения ударных и истребительных задач в качестве легкого боевого самолета. Внедрение новых бортовых систем позволит эксплуатировать Як-130М круглосуточно в любых условиях, а также расширит его боевые возможности.

Еще одной мировой премьерой станет легкий многоцелевой вертолет "Ансат-М" холдинга "Вертолеты России" в импортозамещенном облике с российскими двигателями ВК-650В производства Объединенной двигателестроительной корпорации. Машина, которая впервые поднялась в воздух осенью этого года, получила обновленный фюзеляж, новую силовую установку и бортовые системы. Вертолет отличается высокой маневренностью и самой вместительной кабиной в своем классе. Воздушное судно может решать широкий спектр задач, в том числе в условиях плотной городской застройки.

В небе Дубая свои возможности покажут самые передовые российские авиационные комплексы – истребитель пятого поколения Су-57Э и разведывательно-ударный вертолет Ка-52.

Благодаря соосной схеме расположения винтов Ка-52 отличается уникальной маневренностью и может выполнять быстрый разворот в сторону цели, скоростное боковое перемещение и крутое пикирование.

В свою очередь, Су-57Э покажет фигуры высшего пилотажа. Самолет – единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший свою эффективность в масштабных боевых действиях. Он способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника.

"Dubai Airshow – одна из ключевых мировых площадок, где формируются актуальные тренды в сфере авиации и обороны. Нам традиционно есть что показать и что предложить мировому сообществу как в военном, так и в гражданском сегментах. Уверен, что даже получится удивить, так в этом году мы везем на выставку сразу несколько новинок для Ближневосточного региона. Это и новый "Ансат" с российской силовой установкой, и обновленный Як-130М, и, конечно, Су-57 – истребитель, который доказал принадлежность к пятому поколению в реальных боевых условиях. Преимущества нашей авиационной техники – полная независимость от чужих комплектующих, современные характеристики и более чем серьезный опыт ее применения, который говорит сам за себя. За это наши самолеты и вертолеты ценят во многих странах мира", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

На статической стоянке также будут представлены военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э) и транспортный вертолет Ка-32А11М.

Кроме того, участникам и гостям выставки будут демонстрироваться перспективные авиационные двигатели, системы ПВО, навигационное и бортовое оборудование. Широко будут представлены современные и перспективные боеприпасы – неуправляемые и управляемые авиационные ракеты, а также мощные бомбы, включая осколочно-фугасные и бетонобойные.

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow 2025 пройдет с 17 по 21 ноября в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. В российской экспозиции будут представлены экспонаты ведущих холдингов Госкорпорации Ростех, таких как Объединенная авиастроительная корпорация, "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Высокоточные комплексы", концерн "Радиоэлектронные технологии" и другие.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

