Введён в строй третий китайский авианосец "Фуцзянь"

5 ноября 2025 года на военно-морской базе ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Санье на острове Хайнань в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина состоялась торжественная церемония ввода в состав ВМС НОАК нового авианосца "Фуцзянь" (Fujian / 福建 , бортовой номер "18"). Это третий вошедший в состав китайского флота авианосец.

Церемония ввода в состав ВМС НОАК третьего китайского авианосца "Фуцзянь" (Fujian / 福建 , бортовой номер "18"). Санья (Хайнань), 05.11.2025 (с) министерство обороны КНР

Авианосец "Фуцзянь", обозначаемый как проект 003, был построен на судостроительном предприятии объединения Jiangnan Shipbuilding (Group) Co., Ltd. (в составе китайской государственной судостроительной корпорации China State Shipbuilding Corporation - CSSC) на острове Чансин в Шанхае и стал самым большим боевым кораблем ВМС НОАК и самы большим в мире неатомным авианосцем и неатомным боевым кораблём в целом. Авианосец получил название в честь провинции КНР, расположенной у берега Тайваньского пролива напротив острова Тайвань.

Строительство авианосца "Фуцзянь" было начато на предприятии Jiangnan Shipbuilding, как считается, в феврале 2016 года. Церемония спуска корабля на воду (фактически вывода из сухого строительного дока) состоялась 17 июня 2022 года. Авианосец впервые вышел в море на испытания 1 мая 2024 года, полеты палубной авиации на нем были начаты в сентябре 2024 года. Теперь "Фуцзянь" введён в строй китайского флота.

Новый китайский авианосец является крупным кораблем, сопоставимым с авианосцами ВМС США, и при неядерной энергетической установке должен стать самым крупным в мире неатомным авианосцем и самым крупным в истории неатомным боевым кораблем. Полное водоизмещение корабля оценивается в 80-85 тысяч тонн, длина по ватерлинии - 300 м, наибольшая длина - 316 м, ширина по ватерлинии - 39,5 м, наибольшая ширина - 76 м.

Четырехвальная главная энергетическая установка корабля неатомная, но подробности неизвестны. Видимо, она основывается на паротурбинной ГЭУ советского образца китайских авианосцев "Ляонин" (бывший "Варяг" проекта 11436) и "Шаньдун", но, видимо, использует более мощные котельные и главные турбозубчатые агрегаты. По некоторым утверждениям, ГЭУ авианосца "Фуцзянь" является турбоэлектрической, с приводом гребных валов от электродвигателей.

Архитектура корабля классическая авианосная с одной островной надстройкой и угловой полетной палубой, и компоновочно представляет собой несколько увеличенный вариант авианосцев "Ляонин" и "Шаньдун". В то же время авианосец "Фуцзянь" впервые в китайском флоте использует катапульный способ взлета самолетов, для чего оснащен тремя электромагнитными катапультами китайской разработки, посадка с помощью аэрофинишеров. Имеются всего два самолетоподъемника.

Авиагруппа авианосца "Фуцзянь" состоит из палубных истребителей пятого поколения J-35, палубных истребителей J-15T и самолетов РЭБ J-15DT, палубных самолетов ДРЛО и управления KJ-600, а также противолодочных вертолетов Z-20F и вертолетов других типов. Считается, что штатный состав авигруппы должен включать 36-40 истребителей J-35 и J-15T, по четыре самолета J-15DT и KJ-600, и 10-12 вертолётов. Видимое оборонительное вооружение корабля включает четыре 11-ствольных 30-мм зенитных артиллерийских комплекса H/PJ-11 и четыре 18-зарядные пусковые установки зенитных ракетных комплексов ближнего действия HHQ-10.

Напомним, что первым китайским авианосцем стал бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг" проекта 11436, строившийся на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве, где он был заложен в декабре 1985 года (сперва как "Рига") и спущен на воду 25 ноября 1988 года. Ввиду распада СССР его строительство было приостановлено в начале января 1992 года при оформленной готовности 67,77 %. В мае 1998 года недостроенный "Варяг" был приобретен у Украины за 26 млн долл КНР при посредничестве подставной гонконгской фирмы и в 2000 году отбуксирован в Китай, а в марте 2002 года был введен в сухой док в Даляне китайской верфи Dalian Shipyard объединения Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) (DSIC), входящей в состав тогдашней китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC). Помимо приобретения недостроенного "Варяга" и его строительной документации на николаевском Черноморском судостроительном заводе, китайская сторона в 1990-е годы приобрела у проектировщика этого корабля АО "Невское ПКБ"(Санкт-Петербург) всего за 840 тыс долл полный комплект документации технического проекта 11436.

Все это дало возможность китайской стороне осуществить с 2004 по 2012 годы на Dalian Shipyard достройку этого корабля, который в итоге стал первым китайским авианосцем "Ляонин" (Liaoning, бортовой номер "16") проекта 001 и был введен в состав ВМС НОАК 25 сентября 2012 года.

Второй китайский авианосец "Шаньдун" (Shandong / 山东舰 , бортовой номер "17") был уже полностью построен по китайскому проекту 002 в Даляне на том же самом судостроительном предприятии Dalian Shipyard объединения Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) (DSIC) и конструктивно достаточно мало отличался от авианосца "Ляонин" проекта 001, поскольку, фактически, видимо, был спроектирован и построен на основе имеющихся у китайской стороны комплектов технического проекта 11436 и его строительной документации. "Шаньдун" был начат фактическим строительством в Даляне 19 ноября 2013 года, вывод корабля из сухого дока (спуск на воду) был произведен 26 апреля 2017 года. "Шаньдун" вышел на заводские ходовые испытания из Даляня 13 мая 2018 года и был официально введен в состав ВМС НОАК 17 декабря 2019 года.

Оба первых китайских авианосца "Ляонин" и "Шаньдун" используют советскую схему трамплинного взлета самолетов и посадки на аэрофинишер. В последующем ВМС НОАК перешли к строительству более полноценных авианосцев с катапультным стартом. первым из которых и стал построенный в Шанхае "Фуцзянь" проекта 003.

