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Второй китайский авианосец введен в строй

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17 декабря 2019 года в китайской военно-морской базе в Санье (провинция Хайнань) состоялась официальная церемония ввода в состав ВМС НОАК второго китайского авианосца, получившего название "Шаньдун" (Shandong ; 山东舰) и бортовой номер "17", и ставшего первым авианосцем, полностью построенным в КНР. Корабль относится к проекту 002 и является по сути модифицированным вариантом первого китайского авианосца "Ляонин" проекта 001 - бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг" проекта 11436, купленного на Украине в 1998 году и достроенного в Китае со вводом в строй в 2012 году.

Председатель КНР, Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин на церемонии ввода в строй ВМС НОАК второго китайского авианосца "Шаньдун" (Shandong ; 山东舰, бортовой номер "17") проекта 002, ставшего первым авианосцем, полностью построенным в КНР. Санья (Хайнань), 17.12.2019 (с) "Синьхуа" / www.news.cn

На церемонии ввода авианосца "Шаньдун" в строй присутствовал Председатель КНР, Генеральный секретарь ЦК КПК и Председатель Центрального военного совета КНР Си Цзиньпин. Характерно, что с китайской любовью к символике, ввод в строй авианосца с бортовым номером "17" был приурочен именно к 17 декабря (формально этот день считается датой создания Бэйянского флота в 1886 году).

Второй авианосец был построен по проекту 002 в Даляне на том самом судостроительном предприяти Dalian Shipbuilding Industry Company (Group) (DSIC, входит в состав государственной корпорации China Shipbuilding Industry Corporation), на котором с 2002 по 2012 годы достраивался для ВМС НОАК прибуксированный из Николаева бывший советский тяжелый авианесущий крейсер "Варяг" проекта 11436, ставший первым китайским авианосцем "Ляонин" проекта 001. Авианосец "Ляонин" (бортовой номер "16") был введен в состав ВМС НОАК 25 сентября 2012 года.

Конструктивно авианосец "Шаньдун" проекта 002 достаточно мало отличается от авианосца "Ляонин" проекта 001, и фактически, видимо, был спроектирован и построен на основе имеющихся у китайской стороны комплектов технического проекта 11436 и его строительной документации. Как известно, помимо приобретения недостроенного "Варяга" и его строительной документации на николаевском Черноморском судостроительном заводе (ведшем строительство "Варяга"), китайская сторона в 1990-е годы приобрела у проектировщика этого корабля АО "Невское ПКБ" (Санкт-Петербург) всего за 840 тыс долл полный комплект документации технического проекта 11436, что и позволило теперь осуществить постройку такого корабля в Даляне.

Первый авианосец полностью китайской постройки, корабль проекта 002 был начат фактическим строительством на DSIC в Даляне 19 ноября 2013 года. Сборка конструкций в сухом строительном доке верфи была начата в марте 2015 года, вывод корабля из сухого дока (спуск на воду) был произведен 26 апреля 2017 года. Корабль вышел на заводские ходовые испытания из Даляня 13 мая 2018 года.

Церемония ввода в строй ВМС НОАК второго китайского авианосца "Шаньдун" (Shandong ; 山东舰, бортовой номер "17") проекта 002, ставшего первым авианосцем, полностью построенным в КНР. Санья (Хайнань), 17.12.2019 (с) "Синьхуа" / www.news.cn и кадры из репортажей китайских телеканалов

Эмблемы второго китайского авианосца "Шаньдун" (Shandong ; 山东舰, бортовой номер "17") проекта 002, ставшего первым авианосцем, полностью построенным в КНР (с) китайские веб-ресурсы

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Украина
Продукция
Тип 001А
Тип 002
Компании
CSIC
Проекты
1143 Кречет
636.3
Авианосец
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