Дату запуска New Glenn с ESCAPADE утвердили

Ракета New Glenn с парой марсианских спутников ESCAPADE стартует 9 ноября

Ракета New Glenn с парой марсианских спутников миссии Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) с мыса Канаверал в штате Флорида стартует 9 ноября. Об этом сообщает Калифорнийский университет в Беркли (США).

В рамках миссии планируется изучить взаимодействие солнечного ветра и атмосферы Марса, в результате которого газовая оболочка Красной планеты перетекает в космическое пространство, представить обновленную карту остаточной магнитосферы Марса и протестировать новую траекторию полета к планете.

В сентябре 2024-го издание SpaceNews сообщило, что НАСА отложило миссию ESCAPADE, которая должна была отправиться к Марсу в ходе первого запуска тяжелой ракеты New Glenn.

В августе того же года портал ArsTechnica рассказал, что компания Rocket Lab завершила создание спутников Blue и Gold марсианской миссии ESCAPADE.