«Роскосмос» рассказал о миссии «Союза МС-28» с астронавтом

«Роскосмос»: Корабль «Союз МС-28» с астронавтом запустят 27 ноября

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» запустят 27 ноября, его миссия продлится 242 дня. Об этом в Telegram рассказала госкорпорация «Роскосмос».

«Сегодня в Центре подготовки космонавтов состоялось заседание комиссии по оценке готовности экипажей к космическому полету», — говорится в публикации.

Основной экипаж 74-й экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) включает космонавтов Сергея Кудь-Сверчкова и Сергея Микаева и астронавта Кристофера Уильямса. Дублирующий — космонавтов Петра Дуброва и Анну Кикину и астронавта Анила Менона.

В октябре Кудь-Сверчков сообщил телеканалу «Россия 1», что в рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.