Стало известно об экспериментах миссии «Союз МС-28»

Космонавт Кудь-Сверчков: В рамках миссии «Союз МС-28» проведут 40 экспериментов

В рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов. Об этом телеканалу «Россия-1» стало известно от космонавта госкорпорации «Роскосмос» Героя России Сергея Кудь-Сверчкова.

«Например, на наш полет запланировано два выхода в открытый космос. В одном из выходов мы планируем на внешней поверхности станции установить аппаратуру, которая поможет нам изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне», — сказал космонавт.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в четверг, 16 октября, выйдут за борт Международной космической станции в открытый космос.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.

В июне глава администрации города Байконура Константин Бусыгин сообщил, что запуск «Союза МС-28» с астронавтом НАСА на борту с космодрома намечен на конец ноября.