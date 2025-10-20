Войти
Lenta.ru

Стало известно об экспериментах миссии «Союз МС-28»

504
0
0
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости.

Космонавт Кудь-Сверчков: В рамках миссии «Союз МС-28» проведут 40 экспериментов

В рамках миссии «Союз МС-28» планируется провести более 40 экспериментов. Об этом телеканалу «Россия-1» стало известно от космонавта госкорпорации «Роскосмос» Героя России Сергея Кудь-Сверчкова.

«Например, на наш полет запланировано два выхода в открытый космос. В одном из выходов мы планируем на внешней поверхности станции установить аппаратуру, которая поможет нам изучить Солнце в трехгерцовом диапазоне», — сказал космонавт.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий в четверг, 16 октября, выйдут за борт Международной космической станции в открытый космос.

В том же месяце госкорпорация рассказала, что пилотируемый корабль «Союз МС-28» прошел испытания в безэховой камере на космодроме Байконур.

В июне глава администрации города Байконура Константин Бусыгин сообщил, что запуск «Союза МС-28» с астронавтом НАСА на борту с космодрома намечен на конец ноября.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
Союз ПКК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.10 15:40
  • 10938
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.10 14:06
  • 41
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 20.10 00:42
  • 2
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 19.10 20:11
  • 0
Комментарий к "Пойдет ли Россия в конечном итоге на уступки в вопросе вступления Украины в НАТО? (Le Point, Франция)"
  • 19.10 19:44
  • 56
МС-21 готовится к первому полету
  • 19.10 07:04
  • 2
Истребители МиГ-31И взлетают с баз в глубоком тылу и заправляются в воздухе для запуска баллистических ракет по Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 18.10 14:05
  • 532
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 18.10 03:08
  • 2
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 18.10 00:20
  • 1
Россия ратифицировала договор о военном сотрудничестве с Того
  • 17.10 16:30
  • 1
"Россия давно проиграла бы": Буданов обвинил КНДР в неудачах ВСУ
  • 17.10 13:16
  • 2
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 17.10 11:52
  • 11
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 17.10 06:57
  • 1
Баканов поблагодарил правительство Москвы за присвоение НКЦ имени Терешковой
  • 17.10 05:31
  • 3
Ответ по поводу ракет и ракетных технологий
  • 17.10 03:44
  • 0
О спорах, сути, и начетчиках.