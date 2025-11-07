Войти
Lenta.ru

«Роскосмос» рассказал о запуске ракеты «Протон»

343
0
0
Фото: Роскосмос / РИА Новости
Фото: Роскосмос / РИА Новости.

Роскосмос: Ракету «Протон-М» запустят с Байконура «совсем скоро»

В «Роскосмосе» обозначили ориентировочные сроки очередного запуска ракеты «Протон-М». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Представители организации отметили, что запуск ракеты тяжелого класса «Протон-М» с космодрома Байконур состоится «совсем скоро». Предстоящий пуск окажется 430-м в истории ракеты с 1965 года.

В «Роскосмосе» заявили, что двигатели для первой ступени были изготовлены на пермском предприятии «Протон-ПМ», которое входит в состав НПО Энергомаш. В ракете будет применяться последняя модификация РД-276, которая считается самой надежной в своем классе. Также в госкорпорации подчеркнули, что всего организация «Протон-ПМ» изготовила 3000 двигателей.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что в 2025 году Россия должна совершить более 20 запусков ракет космического назначения. Об этом он сообщил после запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» к Международной космической станции (МКС).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Протон-ПМ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 07.11 05:38
  • 1
Что дальше?
  • 07.11 05:36
  • 11340
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 07.11 04:08
  • 2
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 07.11 02:05
  • 1
Президент Филиппин обсудил покупку подводных лодок с руководством Hanwha Ocean
  • 07.11 01:43
  • 1
Судить россиян будут при помощи искусственного интеллекта
  • 06.11 14:06
  • 2
Человек с «админкой бога»
  • 06.11 13:02
  • 145
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 06.11 11:56
  • 725
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 06.11 11:25
  • 1
В США предрекли «военный кошмар» для России
  • 06.11 11:20
  • 1
Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)
  • 06.11 01:46
  • 1
Шойгу: шаги США по возобновлению ядерных испытаний не совсем понятны
  • 06.11 01:38
  • 1
Влияние ракет Storm Shadow на ход СВО оценили
  • 05.11 20:48
  • 5
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 05.11 17:40
  • 1
Нидерланды продали Румынии 18 истребителей F-16 по символической цене
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность