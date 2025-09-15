Войти
Баканов рассказал о запусках «Роскосмоса»

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости.

Баканов: «Роскосмос» в 2025 году должен совершить более 20 запусков ракет

«Роскосмос» в 2025 году должен совершить более 20 запусков ракет космического назначения, рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«Задача наша выйти более чем на 20 запусков в год в 2025-м», — заявил руководитель после запуска ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» к Международной космической станции.

Ранее госкорпорация сообщила, что на космодром Байконур доставили блоки тяжелой ракеты «Протон-М» для проведения предстоящего запуска в рамках Федеральной космической программы России.

В июне председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Андрей Лукин рассказал, что первый образец перспективной ракеты «Союз-5» для тестового запуска планируется доставить на Байконур в октябре.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Союз-5 РН
