Китай создал уникальный корабельный реактор

Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com
Фото: Jin Liwang / XinHua / Globallookpress.com.

SCMP: Китай создал мощный и безопасный ториевый реактор для тяжелых кораблей

В Китае создали реактор на основе тория, предназначенный для использования на тяжелых судах. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

Новый реактор будет работать на основе тория — более распространенного и безопасного материала, чем уран. В этой связи ему не требуется создания сложных систем охлаждения. Журналисты SCMP назвали подобный реактор новаторским и уникальным. В материале отмечается, что его успешное внедрение может привести к революции в коммерческом судоходстве.

Ториевый реактор будет вырабатывать 50 мегаватт энергии. Это сравнимо с мощностью реактора S6W, который устанавливается на современных атомных подводных лодках (АПЛ) ВМС США класса Seawolf. Благодаря его мощности и эффективности, тяжелые судна на основе ториевого реактора могут передвигаться без дозаправки годами.

Разрабатываемое в Китае судно может перевозить 14 тысяч морских контейнеров. Ожидается, что этап проектирования судна с ториевым реактором завершится в 2026 году.

В конце октября авторы издания The National Interest (TNI) заявили, что Китай намеренно не раскрывает информацию о возможностях ядерного арсенала, который может «напугать весь мир».

