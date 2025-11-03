Названо отличие «пугающего весь мир» ядерного арсенала Китая

TNI: Китай намеренно не раскрывает информацию о своем ядерном арсенале

Китай намеренно не раскрывает информацию о возможностях ядерного арсенала, который может «напугать весь мир». Отличие китайского подхода к прозрачности от российского и американского назвал журнал The National Interest (TNI).

«Публичная информация о масштабах запасов боеголовок в Китае является непрозрачной намеренно, поскольку Пекин по-прежнему хранит молчание о своем ядерном потенциале, в отличие от большинства ядерных держав», — пишет издание.

По приблизительным оценкам, Пекин накопил несколько сотен боеголовок. Автор подчеркнул, что Китай стал одной из немногих стран с полноценной ядерной триадой. В арсенале Народно-освободительной армии Китая (НОАК) находятся различные межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводного базирования и крылатые ракеты класса «воздух — земля».

По словам автора, совершенствование ядерных сил Пекина сигнализирует о становлении «трехполюсного ядерного мира», стабильность в котором зависит от России, Китая и США.

В сентябре НОАК показала на параде в Пекине беспилотный подводный аппарат AJX-002, который может представлять собой аналог российской ядерной торпеды «Посейдон».