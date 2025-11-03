Церемония вывода из эллинга атомной подводной лодки "Хабаровск"

Как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, 1 ноября 2025 года в Северодвинске под руководством Министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на судостроительном предприятии АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП, в составе АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялась церемония вывода из эллинга цеха №50 строящейся для ВМФ Российской Федерации атомной подводной лодки "Хабаровск" проекта 09851.

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящейся для ВМФ Российской Федерации атомной подводной лодки "Хабаровск" проекта 09851. Северодвинск, 01.11.2025 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В торжественном мероприятии также приняли участие главнокомандующий Военно-Морским Флотом Российской Федерации адмирал Александр Моисеев, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и генеральный директор предприятия ОСК "Севмаш" Михаил Будниченко.

В своем выступлении Министр обороны Российской Федерации Белоусов назвал "Хабаровск" "тяжелым атомным ракетным крейсером", хотя при закладке корабль именовался "большой атомной подводной лодкой".

Атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851 спроектирована АО "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург, в составе ОСК) и была официально заложена на СМП в Северодвинске 27 июля 2014 года в соответствии с неоглашавшимся контрактом с Министерством обороны, заключенным 19 июня 2012 года. Согласно пресс-релизу Министерства обороны, лодка "предназначена для решения задач Военно-Морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения". Фактически "Хабаровск" является первым специально спроектированным носителем океанской многоцелевой системы "Посейдон" и должен войти в состав Тихоокеанского флота.

Считается, что "Хабаровск" имеет шесть пусковых устройств 2П39 для несения и пуска подводных аппаратов 2М39 системы "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Кормовая часть лодки проекта 09851 с пропульсивной установкой, рулями и прочим, судя по фотографиям вывода из эллинга, почти идентичны таковым атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А").

Ранее 8 июля 2022 года ВМФ России был передан первый носитель океанской многоцелевой системы "Посейдон" - построенная на СМП атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664), переоборудованная из недостроеного атомного подводного крейсера проекта 949А. С 2012 года "Белгород" достраивался по проекту 09852 и получил четыре пусковых устройства 2П39 для несения и пуска подводных аппаратов 2М39 системы "Посейдон".

Согласно ранее публиковавшейся отчетности ЦКБ МТ "Рубин", сдачу подводной лодки "Хабаровск" проекта 09851 по условиям контракта предполагалось произвести в 2020 году, но только теперь лодка выведена из эллинга СМП, и, видимо, выход ее на заводские ходовые испытания можно ожидать только в 2026 году.

В 2016 году сообщалось о планах ЦКБ МТ "Рубин" провести ОКР по проектированию и сопровождению постройки на СМП заказа проекта 09853, который, предположительно, является модфицированным (или серийным) вариантом лодки проекта 09851, однако до настоящего времени о начале строительства лодки проекта 09853 сообщений не было.

Для базирования подводных лодок проекта 09851 и 09852 и их судна обеспечения проекта 20183 строится специальная база на Камчатке в бухте Крашенинникова.

Что касается состояния работ по океанской многоцелевой системе "Посейдон", то 29 октября 2025 года Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о первом испытании подводного аппарата системы "Посейдон" со включенной ядерной энергетической установкой. Путин сказал, что "вчера провели ещё одно испытание ещё одного перспективного комплекса. Это подводное безэкипажное подводные изделие - "Посейдон", тоже с ядерной энергетической установкой. Нам впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошёл определённое количество времени".

Церемония вывода из эллинга АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" строящейся для ВМФ Российской Федерации атомной подводной лодки "Хабаровск" проекта 09851. Северодвинск, 01.11.2025 (с) АО "Объединенная судостроительная корпорация", Министерство обороны Российской Федерации и РИА Новости

Сувенирные шариковые ручки с церемонии одновременной закладки 27 июля 2014 года на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" в Северодвинске атомной подводной лодки "Хабаровск" проекта 09851, атомного подводного крейсера К-571 "Красноярск" (заводской номер 163) модифицированного проекта 08851 (проект 885М; шифр "Ясень-М") и атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-552 "Князь Олег" (заводской номер 205) модифицированного проекта 09552 (проект 955А, шифр "Борей-А"). Два последних корабля уже введены в строй ВМФ России (с) Олег Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com

