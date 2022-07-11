В состав ВМФ России введена атомная подводная лодка специального назначения «Белгород» проекта 09852

Как сообщило 8 июля 2022 года АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), на входящем в её состав крупнейшем судостроительном предприятии России АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП) в Северодвинске состоялась торжественная церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту Российской Федерации атомной подводной лодки специального назначения "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664).

Атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) в период заводских ходовых испытаний, 23.07.2021 (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

В торжественной обстановке в присутствии руководства Министерства обороны Российской Федерации, Военно-морского флота, администраций Архангельской области, города Северодвинска, представителей предприятий судостроительной промышленности подписан приемный акт. На церемонии подъема Андреевского флага на лодке присутствовал Главнокомандующий ВМФ Российской Федерации адмирал Николай Евменов, который заявил: "Сегодня для нас знаковый день - подписание приемного акта исследовательской подводной лодки "Белгород" и передача ее флоту. При создании корабля были применены передовые достижения науки, и новейшие технологии строительства с использованием существующего технического задела. Подводная лодка "Белгород" открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана. Это результат самоотверженного труда корабелов АО "ПО "Севмаш", инженеров и конструкторов АО "ЦКБ МТ "Рубин", специалистов Военно-морского флота, тружеников предприятий - смежников со всей России. Общая задача по строительству подводной лодки "Белгород" выполнена. Желаю экипажу успешного плавания и семь футов под килем!".

Комментарий bmpd. Таким образом, в составе ВМФ России после длительного строительства введена атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852. Данная лодка, перестроенная из недостроенного атомного подводного ракетного крейсера проекта 949А, должна стать первым носителем океанской многоцелевой системы "Посейдон".

Напомним, что церемония формальной закладки атомной "исследовательской" подводной лодки проекта 09852 (заводской номер 91664) состоялась в эллинге СМП 20 декабря 2012 года. Проект 09852 разработан ОАО "ЦКБ МТ "Рубин" (Санкт-Петербург) в рамках ОКР "Перемонтировка" по контракту от мая 2009 года на основе конструкции атомной ракетной подводной лодки проекта 949А. Фактически была произведена перезакладка по новому проекту 09852 атомной ракетной подводной лодки К-329 "Белгород" (заводской номер 664) модифицированного проекта 949А. "Белгород" был начат строительством на СМП в 1990 году и формально был заложен 24 июля 1992 года, став первым кораблем модифицированного варианта проекта 949А. Окончательно строительство "Белгорода" по первоначальному проекту было прекращено в 2006 году при общей технической готовности около 76%. С 2012 года "Белгород" достраивался по проекту 09852 в качестве большой атомной подводной лодки-носителя обитаемых и необитаемых подводных аппаратов. Заказчиком выступало Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России (некоторые подробности).

Из указанной выше открытой документации известно, что в августе 2014 года СМП заключило контракт с ОАО "Пермский завод "Машиностроитель" на изготовление для заказа проекта 09852 четырех комплектов пусковых установок 2П39 самоходных подводных аппаратов 2М39 "Посейдон".

Церемония вывода АПЛ "Белгород" проекта 09852 из цеха СМП состоялась 23 апреля 2019 года, и летом 2019 года был произведен физический спуск лодки на воду из спускового плавучего дока. 21 июня 2021 года состоялся первый выход "Белгорода" на заводские ходовые испытания в море.

Cледующим носителем океанской многоцелевой системы "Посейдон" должна стать, по известным данным, строящаяся на СМП атомная подводная лодка "Хабаровск" принципиально нового проекта 09851. Ее закладка была произведена 27 июля 2014 года.

Атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) в период заводских ходовых испытаний, август 2021 года (с) CrazyMk / forums.airbase.ru

Атомная подводная лодка специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664) в период заводских ходовых испытаний, сентябрь 2021 года (с) Олег Кулешов

Модель атомной подводной лодки специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852, достоверность неизвестна, - видимо, деталировка достаточно условна (с) forums.airbase.ru

Церемония подписания приемного акта и передачи Военно-морскому флоту Российской Федерации атомной подводной лодки специального назначения БС-329 "Белгород" проекта 09852 (заводской номер 91664), построенной на АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" (СМП). Северодвинск, 08.07.2022 (с) АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие"