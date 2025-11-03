Войти
Lenta.ru

В США предрекли «военный кошмар» для России

902
0
-1
Фото: David Swanson / Reuters
Фото: David Swanson / Reuters.

NSJ: Технологии самолета X-59 могут стать военным кошмаром для России и Китая

Технологии экспериментального сверхзвукового самолета X-59 могут стать «военным кошмаром» для России и Китая, предрекает обозреватель National Security Journal (NSJ) Крис Осборн.

Автор американского издания напоминает, что новый самолет способен развивать скорость 1,4 числа Маха в крейсерском режиме, имея при этом сравнительно низкий уровень шума. По этой причине, уверяет обозреватель, тихий сверхзвук» может стать «мягким ударом», поскольку самолеты на основе технологии X-59 смогут «перевозить войска, бронетехнику и боеприпасы в два раза быстрее, изменяя графики экспедиций и маневры на большой территории в будущих конфликтах».

По мнению Осборна, в случае дальнейшего развития технологии малошумного сверхзвукового самолета ею могут заинтересоваться Военно-воздушные силы США. «Проще говоря, поле боя становится все более обширным почти экспоненциально, поэтому скорость перемещения в бою на большие расстояния будет иметь большое тактическое значение», — заключает автор.

В октябре компания Lockheed Martin сообщила, что провела успешный первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с НАСА.

В январе 2024-го Lockheed Martin совместно с НАСА представила самолет X-59, который сможет преодолеть звуковой барьер со сниженным уровнем шума.

В апреле 2018-го Lockheed Martin заключила контракт с НАСА на проектирование, сборку и испытание летного прототипа пассажирского сверхзвукового самолета X-Plane, который должен на высоте около 17 километров поддерживать крейсерскую скорость 1500 километров в час и отличаться пониженной шумностью при преодолении сверхзвукового барьера.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Х-59
Компании
Lockheed-Martin
NASA
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 16:27
  • 11312
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 07:18
  • 15
"Цифровая война" - новая реальность
  • 04.11 03:54
  • 4
Российский проект СТР-40ДТ: новая жизнь самолета Як-40
  • 04.11 00:29
  • 63
МС-21 готовится к первому полету
  • 03.11 21:11
  • 1
В США жителям Чикаго дали совет при подлете российской ядерной «Булавы»
  • 03.11 19:17
  • 13
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 03.11 19:12
  • 333
Космонавтика Илона Маска
  • 03.11 18:04
  • 3
ГРЦ Макеева начнет работу по созданию многоразовой ракеты-носителя "Корона" в 2023 году
  • 03.11 17:17
  • 0
Запад, как обычно, стреляет сразу по двум зайцам
  • 03.11 06:44
  • 3
О росте производства в богоспасаемой империи св. Николая II
  • 02.11 13:39
  • 178
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 01.11 02:30
  • 0
Ответ на ""Цифровая война" - новая реальность"
  • 31.10 19:12
  • 0
Комментарий к "Стало известно о сценарии ядерного «второго удара» России"
  • 31.10 14:08
  • 36
США планируют практически утроить ядерный арсенал к 2050 году
  • 31.10 01:33
  • 2
Бездорожный рабочий: в войска начали массово поставлять вездеходы «Пластун-ТТ»