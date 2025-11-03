В США предрекли «военный кошмар» для России

NSJ: Технологии самолета X-59 могут стать военным кошмаром для России и Китая

Технологии экспериментального сверхзвукового самолета X-59 могут стать «военным кошмаром» для России и Китая, предрекает обозреватель National Security Journal (NSJ) Крис Осборн.

Автор американского издания напоминает, что новый самолет способен развивать скорость 1,4 числа Маха в крейсерском режиме, имея при этом сравнительно низкий уровень шума. По этой причине, уверяет обозреватель, тихий сверхзвук» может стать «мягким ударом», поскольку самолеты на основе технологии X-59 смогут «перевозить войска, бронетехнику и боеприпасы в два раза быстрее, изменяя графики экспедиций и маневры на большой территории в будущих конфликтах».

По мнению Осборна, в случае дальнейшего развития технологии малошумного сверхзвукового самолета ею могут заинтересоваться Военно-воздушные силы США. «Проще говоря, поле боя становится все более обширным почти экспоненциально, поэтому скорость перемещения в бою на большие расстояния будет иметь большое тактическое значение», — заключает автор.

В октябре компания Lockheed Martin сообщила, что провела успешный первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с НАСА.

В январе 2024-го Lockheed Martin совместно с НАСА представила самолет X-59, который сможет преодолеть звуковой барьер со сниженным уровнем шума.

В апреле 2018-го Lockheed Martin заключила контракт с НАСА на проектирование, сборку и испытание летного прототипа пассажирского сверхзвукового самолета X-Plane, который должен на высоте около 17 километров поддерживать крейсерскую скорость 1500 километров в час и отличаться пониженной шумностью при преодолении сверхзвукового барьера.