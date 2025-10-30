В США провели первый испытательный полет нового сверхзвукового самолета

Lockheed Martin и НАСА успешно провели полет сверхзвукового самолета X-59

Компания Lockheed Martin сообщила, что провела успешный первый испытательный полет сверхзвукового самолета Х-59, разработанного совместно с НАСА. Заявление Lockheed Martin опубликовано на официальном сайте.

В пресс-релизе уточняется, что самолет отработал, как это и планировалось. X-59 подтвердил свои летные характеристики и аэродинамические показатели перед безопасной посадкой на новом месте базирования.

Сверхзвуковой самолет X-59 был представлен в 2024 году. Презентация состоялась на заводе в калифорнийском Палмдейле. В НАСА сообщили, что самолет сможет достигать скорости в 1488 километров в час на высоте до 16,8 тысячи метров.