Министерство обороны России закупает новую 300-мм РСЗО "Сарма"

Украинские ресурсы публикуют выдержки из очередной электронной утечки документации с российской стороны, согласно которым Министерство обороны Российской Федерации в 2024 году законтрактовало у ПАО специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы" (Пермь) два первых серийных дивизионных комплекта новой 300-мм реактивной системы залпового огня "Сарма". Украинскими ресурсами заявляется, что были заказаны 12 боевых машин (пусковых установок) и 12 транспортно-заряжающих машин к ним, - однако, видимо, это штатный состав одного дивизиона, так что, вероятно, общий заказ вдвое выше.

Боевая машина новой российской 300-мм реактивной системы залпового огня "Сарма" в цеху ПАО специального машиностроения и металлургии "Мотовилихинские заводы". Пермь, сентябрь 2025 года (с) кадр из репортажа "Первого канала"

РСЗО "Сарма" была в срочном порядке разработана Мотовилихинскими заводами начиная с 2022 года. О ее разработке впервые было объявлено в июне 2023 года, боевая машина была впервые публично продемонстрирована в опытном образце в сентябре 2025 года. Боевая машина РСЗО "Сарма" представляет собой облегченный вариант боевой машины РСЗО "Смерч"/"Торнадо-С", с пусковой установкой (предположительно, МЗ-196) из всего шести направляющих для 300-мм ракет, установленным на автомобильное шасси КамАЗ-63501 (8х8) с бронированной кабиной. Сообщалось, что боевая масса РСЗО "Сарма" составляет около 24 тонн против 43,7 тонн массы боевой машины РСЗО "Торнадо-С". Как легко можно понять, облик "Сармы" инспирирован американским ракетным комплексом М142 HIMARS, успешно применяемым в боевых действиях вооруженными силами Украины с 2022 года.

"Сарма" является развитием аналогичной РСЗО 9К58-4 "Кама", разработанной Мотовилихинскими заводами еще в начале 2000-х годов также по образцу HIMARS. Боевая машина 9А52-4 РСЗО "Кама" также была выполнена на шасси КамАЗ-63501 (8х8), на котором располагался модульный герметизированный транспортно-пусковой контейнер 9Я295 с шестью 300-мм реактивными снарядами. Опытный образец "Кама" в таком облике был впервые продемонстрирован на авиасалоне МАКС-2007. Полная боевая масса боевой машины в данном исполнении составляла 23,6 тонны. Однако использование транспортно-пускового контейнера, аналогичного используемым в HIMARS и множестве других современных систем по всему миру, не нашло поддержки у Министерства обороны России, и РСЗО "Кама" была переработана с применением консервативной трубной поворотной пусковой установки МЗ-196 с пакетом из шести направляющих для 300-мм ракет. В данном исполнении РСЗО "Кама" была показана на выставке вооружений REA-2009 в Нижнем Тагиле (Свердловская область) и в том же году была предъявлена на испытания. Отказ от использования ТПК вынудил ввести в состав комплекса специальную транспортно-заряжающую машину 9Т234-4 на таком же шасси КамАЗ-63501 (8х8).

Вялые испытания РСЗО "Кама" в этом облике велись несколько лет, пока после смены руководства Министерства обороны России в 2012 году интерес военного ведомства к этой системе окончательно не иссяк, и новым руководством было решено приобретать модернизированный вариант РСЗО "Смерч" в исполнении 9К515 "Торнадо-С". На десятилетие РСЗО "Кама" забросили, чтобы теперь поспешно возродить в практически том же облике, но уже под новым названием "Сарма".

Согласно опубликованным утечкам, контрактная стоимость боевой машины РСЗО "Сарма" составляет 155 млн рублей, что выше, чем современная закупочная стоимость боевой машины 9А54 РСЗО "Торнадо-С", у которой, впрочем, шасси МАЗ не закупается заново, а используется с капремонта. Контрактная стоимость транспортно-заряющей машины РСЗО "Сарма" составляет 64 млн рублей.

Одновременно, согласно украинским публикациям, основанным на данным той же утечки, на протяжении 2024-2025 годов Министерство обороны Российской Федерации законтрактовало поставку 300-мм коррректируемых реактивных снарядов для использования в составе РСЗО "Торнадо-С" и "Сарма". Были заказаны:

9М543 - 576 единиц - реактивный снаряд с неотделяемой осколочно-фугасной боевой частью.

9М543Л - 600 единиц - управляемый реактивный снаряд (из индекса "Л" можно предположить, что аналог 9М543, но с дополнительной лазерной полуактивной головкой наведения).

9М549 - 1112 единиц - реактивный снаряд с кассетной боевой частью с осколочными суббоеприпасами.

9М557 - 166 единиц - неизвестный реактивный снаряд калибра 300 мм.

9М558 - 166 единиц - неизвестный реактивный снаряд калибра 300 мм.

Ранее из этих боеприпасов был известен только корректируемый кассетный реактивный снаряд 9М549, применявшийся в составе РСЗО "Торнадо-С" в боевых действиях в СВО с 2022 года. Также в боевых действиях применялся корректируемый реактивный снаряд 9М542 с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной боевой частью, показавший недостаточную точность, и, видимо, именно ему на замену теперь заказываются реактивные снаряды 9М543 с неотделяемой осколочно-фугасной боевой частью.

Сообщается, что закупочная стоимость реактивных снарядов 9М543 и 9М549 составляет около 20 млн руб за единицу. Стоимость же новых реактивных снарядов 9М557 и 9М578, заказанных в небольших количествах, составляет 32 и 45 млн руб за единицу соответственно. Заявлялось, что создаются новые типы 300-мм реактивных снарядов с дальностью до 200 км, но их обозначения неизвестны.

Неясно, насколько данные о заказах 300-мм реактивных снарядов в 2024-2025 годах полны, как неизвестны и реальные даты их поставок, но заказ сумарно 2620 единиц скорее свидетельствует, что темпы производства 300-мм корректируемых снарядов в РФ относительно невелики по сранению с наращивающимися темпами производства 227-мм корректируемых ракет серии GMLRS в США. Это подтверждается продолжающимся не слишком частым применением 300-мм корректируемых реактивных снарядов на фронте в СВО. Стоимость российских 300-мм реактивных снарядов также весьма велика и в долларовом эквиваленте значительно выше, чем у GMLRS, - составлявшей в закупках армии США в 2023 году 168 тыс долл за единицу в исполнении М31. Можно указать, что еще в 2018 году, по данным системы госзакупок, закупочная стоимость 300-мм неуправляемого реактивного снаряда 9М55Ф составляла около 11 млн рублей за единицу, что в долларовом эквиваленте по тогдашнему курсу превышало стоимость корректируемых ракет GMLRS, тогда составлявшую около 128 тыс долл.

Также РСЗО "Торнадо-С" и "Сарма" применяют 300-мм дальнобойный межвидовой управляемый боеприпас УМПБ Д-30СН, боевое применение которого в СВО отмечается с начала 2024 года.