В Польше заявили о недовольстве новым дроном собственной разработки

454
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Onet.pl: польские военные недовольным новым дроном Wizjer

Польские военные оказались недовольны новым дроном Wizjer, разработкой которого занимался концерн Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). Об этом пишет портал onet.pl, со ссылкой на отчет минобороны Польши об использовании беспилотника.

"На современном этапе дрон в нынешней конфигурации не соответствует оперативным требованиям современного поля боя", - говорится в документе.

Портал отметил, что разработка Wizjer началась в 2021 году. В окончательном варианте дрона были выявлены серьезные недостатки. В частности, по данным журналистов, беспилотник начинал терять связь с оператором спустя 40 минут вместо заявленных трех часов. При этом размах крыльев у аппарата составляет 2,98 метра. При выводе его на позицию с помощью грузовика разработка становится "отличной мишенью", следует из материала.

24 октября военный беспилотник потерпел аварию в центральной Польше, в Иновроцлаве Куявско-Поморского воеводства. Представители Военного авиационного завода №2 начали расследование причин произошедшего.

Ранее в Польше заявили, что находятся в состоянии войны с Россией.


Александр Афонин

Страны
Польша
Россия
Проекты
БПЛА
