Белоусов провел совещание о готовности фондов МО РФ к зимнему периоду

Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга доложил, что все фонды к зиме подготовлены

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание по готовности фондов Минобороны России к отопительному периоду 2025-2026 годов. Об этом сообщили в военном ведомстве.

В совещании приняли участие заместители министра обороны Анна Цивилева, генерал-полковник Андрей Булыга, представители центральных органов военного управления, военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ.

"Необходимо было подготовить более 6,5 тыс. военных городков, 5 тыс. объектов жилого фонда и 8,5 тыс. объектов коммунального назначения. Прошу участников совещания доложить о готовности к зимнему периоду и о ходе реализации поручений по итогам прошлого совещания", - обозначил Белоусов.

Булыга в ходе совещания доложил, что все фонды к зиме подготовлены. "Котельные нормативными запасами топлива обеспечены, аварийно-ремонтные бригады укомплектованы, аварийный запас материалов и оборудования создан", - отметил заместитель министра обороны РФ.

Министру также доложили о ходе выполнения работ на объектах, находящихся на особом контроле, в том числе в Североморске, в соединении морской пехоты Тихоокеанского флота, объектах медицинского назначения, жилого фонда в городе Валдай Новгородской области и в поселке Молькино Краснодарского края. На сегодняшний день отопительный период начался во всех 89 субъектах РФ, свыше 3,8 тыс. котельных переведены на зимний режим работы. Как отметили в ведомстве, сверх нормы созданы запасы на котельных по твердому топливу 374 тыс. тонны на 80 суток и жидкому - 72 тыс. тонны на 57 суток.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Цивилева рассказала, что в зоне эксплуатационной ответственности ФГАУ "Росжилкомплекс" находится 854 объекта жилищного фонда, которые подлежат подготовке к отопительному сезону. "Все объекты подготовлены к осенне-зимнему периоду эксплуатации, проведены промывка и гидравлические испытания. Паспорта готовности получены на 100% жилищных объектов", - сообщила она. 

