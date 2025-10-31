СМИ рассказали о новом секретном корабле на китайской верфи

Новый корабль с корпусом типа "тримаран", замеченный на верфи в Гуанчжоу в последние несколько месяцев, скрыт под брезентом, что нетипично для китайских верфей. Как предполагает Naval News, основываясь на данных спутниковой съемки, этот образец, вероятно, сочетает в себе черты как надводных кораблей, так и подводных лодок. Хотя его предназначение остаётся неизвестным, проект свидетельствует о наращиваемых темпах и растущей сложности военно-морских инноваций Китая.

Как и многие секретные проекты китайского правительства, информация о новом корабле не раскрывалась публично. Его назначение и заказчик остаются предметом догадок. Тем не менее, отмечает Naval News, некоторые факторы позволяют сделать определенные выводы.

Предполагаемый облик нового китайского тримарана Naval News

Корабль строится на верфи Huangpu, которая обычно производит для ВМС Народно-освободительной армии Китая фрегаты и корветы. Его 65-метровый корпус почти полностью скрыт под брезентом, что крайне нетипично для этого предприятия. Анализ спутниковых снимков показывает очень длинный и узкий корпус с тримаранными аутригерами в кормовой части.

Издание предполагает, что, возможно, корабль имеет безэкипажную конфигурацию или, по крайней мере, рассчитан на минимальный экипаж, поскольку места под традиционные помещения для персонала мало, а надстройка небольшая и узкая. Форма корпуса предполагает очень высокую скорость надводного хода и не подходит для настоящей подводной лодки.

Основная теория заключается в том, что это и есть полупогружной корабль-арсенал, строительство которого предполагалось. Слухи об этом появились в китайских медиа-источниках в 2017 году. Хотя информация основывалась на опубликованных научных исследованиях, большая часть сообщений того времени была весьма спекулятивной. В статьях смешивались фан-арт и переосмысленные идеи ВМС США о кораблях-арсеналах, предназначенных исключительно для перевозки большого количества ракет для атаки наземных целей.

Учитывая общие размеры, установка вертикального пуска в носовой части должна иметь достаточную глубину для крылатых ракет.

В соответствии с концепцией, высокая надстройка для увеличения дальности действия радаров или других датчиков управления огнём отсутствует, потому что "плавающие арсеналы" полагаются на другие корабли-союзники для наведения на цель. Если корабль полупогружной, то значительная часть его корпуса будет отдана под балластные цистерны.

Альтернативные теории предполагают, что речь идет о платформе для размещения беспилотников. Однако слабым местом этого объяснения является один момент: зачем носителю дронов такой большой корпус?

Судоверфь Huangpu ранее строила полупогружные транспортные суда проекта "Тип-711". У них большая плоская палуба используется для перевозки других судов. Возможно, новая конструкция может использоваться для размещения надводных и подводных беспилотных аппаратов больших размеров. Однако и это объяснение имеет изъян: тримаранная конструкция в таком случае только мешает.