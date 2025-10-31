К ужасу НАТО и Украины ракеты из КНДР получили несбиваемые боеголовки

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Северокорейские оперативно-тактические баллистические ракетные комплексы "Хвасон-11ма", также известные под западным обозначением KN-23, прошли глубокую модернизацию. Теперь они получили планирующие боевые блоки, существенно повышающие шансы на прорыв противоракетной обороны вероятного противника.

Эта новость вряд ли обрадует американцев, их союзников и сателлитов, вроде украинского режима. И раньше эти ракеты были очень непростой целью, и вот такой гигантский скачок вперед.

Пока мало подробностей об этой модификации. Есть мнения, что конструкторы КНДР использовали наработки, полученные при создании ракетного комплекса средней дальности "Хвасонпхо-16на" с гиперзвуковой планирующей боевой частью.

Так или иначе, но необходимо отдать должное военной промышленности Северной Кореи, которая в создании такого оружия находится в числе лидеров, опережая в этом направлении многие западные государства.

Четырехосные пусковые установки с новыми ракетами демонстрировались недавно на военном параде в Пхеньяне.

Лев Романов