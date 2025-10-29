Спущен на воду головной сингапурский фрегат нового типа Victory

21 октября 2025 года в Сингапуре на судостроительном предприятии в Беное подразделения ST Engineering Marine сингапурской оборонно-промышленной компании Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engineering) состоялась церемония спуска на воду головного строящегося для ВМС Сингапура "многоцелевого боевого корабля" (фактически большого фрегата) Victory (бортовой номер "88") по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV), из шести заказанных. Церемония первой резки стали для головного корабля Victory состоялась на ST Engineering Marine 8 марта 2024 года, а церемония его официальной закладки была произведена 22 октября 2024 года. После спуска корабль будет переведен для достройки на другое судостроительное предприятие ST Engineering Marine в Гул. Ввод головного корабля в строй сингапурского флота запланирован на 2028 год.

Спуск на воду на судостроительном предприятии в Беное подразделения ST Engineering Marine сингапурской оборонно-промышленной компании Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engineering) головного строящегося для ВМС Сингапура "многоцелевого боевого корабля" (фактически большого фрегата) Victory (бортовой номер "88") по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV), 21.10.2025 (с) министерство национальной обороны Сингапура

В марте 2023 года ST Engineering Marine получила контракт министерства национальной обороны Сингапура на техническое проектирование и строительство для ВМС Сингапура шести перспективных больших многоцелевых кораблей (фрегатов) по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV). Чуть ранее Агентство оборонной науки и технологий Сингапура (Defence Science and Technology Agency - DSTA) подписало со шведской группой Saab AB меморандум о взаимопонимании относительно совместной разработки и проектирования корабля MRCV для ВМС Сингапура.

Шесть кораблей MRCV должны заменить в составе ВМС Сингапура шесть находящихся в строю с 1990-1991 годов малых 600-тонных 62-метровых ракетных корветов типа Victory, построенных по проекту MGB 62 германской компании Fr. Lürssen Werft. При этом новые корабли MRCV полностью унаследуют названия (Victory, Valour, Vigilance, Valiant, Vigour, Vengeance) и бортовые номера (с "88" по "93") корветов типа Victory.

Церемония первой резки стали для второго корабля MRCV Valour (бортовой номер "89") состоялась на верфи ST Engineering Marine в Беное 24 апреля 2025 года.

Корабли MRCV для ВМС Сингапура были спроектированы на основе известных многоцелевых фрегатов типов Iver Huitfeldt / Absalon датской компании Odense Maritime Technology (OMT), которая выступала в качестве субподрядчика по проектированию. Шведская группа Saab АВ в лице своего судостроительного дивизиона Saab Cockums является генеральным подрядчикаом по проектированию кораблей MRCV и их системным интегратором.

Особенностью конструкции кораблей MRCV является их заявляемая возможность действий в качестве корабля-плавучей базы для целого спектра надводных, подводных и воздушных беспилотных систем, размещаемых на борту, а также несения контейнеризированных полезных нагрузок. Корабли MRCV будут крупными единицами стандартным водоизмещением не менее 8000 тонн, длиной 150 м, шириной 21 м и осадкой 5,7 м. Корабли имеют стальной корпус и надстройки, выполненные из композиционных материалов. Корабли будут иметь интегрированную электроэнергетическую установку разработки и поставки американской компании GE Vernova (до 2024 года - энергетическое подразделение General Electric), с дизель-генераторами и всережимными электродвигателями. Скорость полного хода заявлена "более 22 узлов", а дальность плавания экономическим ходом - "более 7000 миль". Высокая степень автоматизации должна ограничить экипаж численностью 100 человек.

Вооружение корабля MRCV должны составить противокорабельные ракеты ST Engineering / IAI Blue Spear, интегрированный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire, две 16-зарядные вертикальные пусковые установки Sylver c зенитными управляемыми ракетами MBDA Aster 30В1 NT и VL MICA NG, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid с комплексом управляемого вооружения Strales, две 30-мм дистанционно управляемые артиллерийские установки Rafael Typhoon Mk 30-С, 324-мм торпедные аппараты, комплекс выстреливаемых помех Safran NGDS, а также вертолет класса Seahawk постоянного базирования. Корабли будут оснащены разработанной ST Engineering АСБУ NERVA. Конструкция кораблей обеспечит размещение контейнеризированной модульной нагрузки, а также несение на борту комплексов летательных, надводных и подводных беспилотных аппаратов.

Изображение строящегося для ВМС Сингапура "многоцелевого боевого корабля" (фактически большого фрегата) по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV) (с) министерство национальной обороны Сингапура

