Заложен головной перспективный фрегат по программе MRCV для ВМС Сингапура

22 октября 2024 года в Сингапуре на судостроительном предприятии подразделения ST Engineering Marine сингапурской оборонно-промышленной компании Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engineering) состоялась церемония официальной закладки головного перспективного "многоцелевого боевого корабля" (фактически большого фрегата) по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV) из шести заказанных для военно-морских сил Сингапура. Церемония первой резки стали для головного корабля состоялась на ST Engineering Marine 8 марта 2024 года, ввод его в строй запланирован на 2028 год.

Церемония официальной закладки на судостроительном предприятии подразделения ST Engineering Marine сингапурской оборонно-промышленной компании Singapore Technologies Engineering Ltd. (ST Engineering) головного перспективного "многоцелевого боевого корабля" (фактически большого фрегата) по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV) из шести заказанных для ВМС Сингапура, 22.10.2024 (с) ВМС Сингапура

В марте 2023 года ST Engineering Marine получила контракт министерства национальной обороны Сингапура на техническое проектирование и строительство для ВМС Сингапура шести перспективных больших многоцелевых кораблей (фрегатов) по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV). Чуть ранее Агентство оборонной науки и технологий Сингапура (Defence Science and Technology Agency - DSTA) подписало со шведской группой Saab AB меморандум о взаимопонимании относительно совместной разработки и проектирования корабля MRCV для ВМС Сингапура.

Шесть кораблей MRCV должны заменить в составе ВМС Сингапура шесть находящихся в строю с 1990-1991 годов малых 600-тонных 62-метровых ракетных корветов типа Victory, построенных по проекту MGB 62 германской компании Fr. Lürssen Werft.

Корабли MRCV для ВМС Сингапура были спроектированы на основе известных многоцелевых фрегатов типов Iver Huitfeldt / Absalon датской компании Odense Maritime Technology (OMT), которая выступала в качестве субподрядчика по проектированию. Шведская группа Saab АВ в лице своего судостроительного дивизиона Saab Cockums является генеральным подрядчикаом по проектированию кораблей MRCV и их системным интегратором.

Особенностью конструкции кораблей MRCV является их заявляемая возможность действий в качестве корабля-плавучей базы для целого спектра надводных, подводных и воздушных беспилотных систем, размещаемых на борту, а также несения контейнеризированных полезных нагрузок. Корабли MRCV будут крупными единицами стандартным водоизмещением не менее 8000 тонн, со стальным корпусом и надстройками, выполненными из композиционных материалов. Корабли будут иметь интегрированную электроэнергетическую установку с дизель-генераторами и всережимными электродвигателями. Высокая степень автоматизации должна ограничить экипаж численностью 80 человек.

Вооружение корабля MRCV должны составить противокорабельные ракеты ST Engineering / IAI Blue Spear, интегрированный радиолокационный комплекс Thales Sea Fire c зенитными управляемыми ракетами MBDA Aster 30В1NT и VL MICA, 76-мм универсальная артиллерийская установка Leonardo Oto Super Rapid с комплексом управляемого вооружения Strales, две дистанционно управляемые малокалиберные артиллерийские установки, 324-мм торпедные аппараты, комплекс выстреливаемых помех Safran NGDS, а также вертолет класса Seahawk постоянного базирования. Конструкция кораблей обеспечит размещение контейнеризированной модульной нагрузки, а также несение на борту комплексов летательных, надводных и подводных беспилотных аппаратов.

Рендерное изображение перспективного "многоцелевого боевого корабля" (фактически большого фрегата) по программе Multi-Role Combat Vessel (MRCV) ВМС Сингапура (с) ВМС Сингапура