Войти
Lenta.ru

Конструктор рассказал о «Царь-бомбе» Российской армии

836
0
+1
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Конструктор Васильев: ВС России получили «Царь-бомбу», открывшую дорогу к победе

Вооруженные силы (ВС) России получили модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ). Об этом заявил конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев, пишет «Комсомольская правда».

Западные СМИ говорят об этом оружии как о «Царь-бомбе». Васильев назвал КАБ-500С «символом технологического прорыва» в развитии российской авиационной техники. По словам эксперта, в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции (СВО) эти авиабомбы «показывают огромный потенциал и эффективность при поражении целей в тактической глубине противника».

«Это оружие открывает нам дорогу к победе», — подчеркнул он.

Специалист рассказал, что бомба оснащена модулем планирования и коррекции траектории. Она имеет систему спутниковой навигации, что позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров. Военные эксперты оценивают, что один такой удар российской армии может уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.

Ранее сообщалось, что КАБ-500С умеет подключаться к иностранным спутникам.

.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
КАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М