В России увеличили темпы модернизации стрелкового оружия

В «Ростехе» нарастили темпы модернизации и ремонта стрелкового оружия

Российский холдинг «Ремвооружение» нарастил темпы ремонта и модернизации стрелкового оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ремвооружение», входящий в «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», отчитался о росте количества выпускаемых изделий. По итогам первых шести месяцев 2025 года темпы ремонта и модернизации оружия увеличились на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Также в компании рассказали, что за период с 2020 по 2025 год холдинг освоил капитальный ремонт, модернизацию и изготовление более 15 номенклатур стрелкового оружия, средств ближнего боя и спецчастей самоходных артиллерийских установок.

«Благодаря расширению номенклатуры продукции за пять лет удалось увеличить объем выпуска изделий в шесть раз», — отметил гендиректор «Ремвооружения» Денис Лепешко. Также отечественные специалисты освоили ремонт пулеметов марки «Корд» и произвели ремонт первой партии.

