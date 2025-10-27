Войти
Lenta.ru

В России увеличили темпы модернизации стрелкового оружия

552
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

В «Ростехе» нарастили темпы модернизации и ремонта стрелкового оружия

Российский холдинг «Ремвооружение» нарастил темпы ремонта и модернизации стрелкового оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ремвооружение», входящий в «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех», отчитался о росте количества выпускаемых изделий. По итогам первых шести месяцев 2025 года темпы ремонта и модернизации оружия увеличились на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Также в компании рассказали, что за период с 2020 по 2025 год холдинг освоил капитальный ремонт, модернизацию и изготовление более 15 номенклатур стрелкового оружия, средств ближнего боя и спецчастей самоходных артиллерийских установок.

«Благодаря расширению номенклатуры продукции за пять лет удалось увеличить объем выпуска изделий в шесть раз», — отметил гендиректор «Ремвооружения» Денис Лепешко. Также отечественные специалисты освоили ремонт пулеметов марки «Корд» и произвели ремонт первой партии.

Ранее стало известно, что компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Новый образец задействуют в ходе наземных и летных испытаний.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-130
Компании
Ростех
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 23:51
  • 11092
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 27.10 17:00
  • 1
Дмитриев: Россия хочет дипломатического урегулирования конфликта на Украине
  • 27.10 12:43
  • 52
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 27.10 09:42
  • 533
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 27.10 07:43
  • 2762
Как насчёт юмористического раздела?
  • 27.10 06:38
  • 1
«Выводит из тактического тупика»: новая машина пехотного отделения армии США
  • 26.10 11:46
  • 0
? Как сохранять индивидуальность в мире рекомендаций
  • 26.10 10:46
  • 114
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 25.10 19:49
  • 0
Об универсальных законах Мироздания - применительно к сегодняшней ситуации. :)
  • 25.10 08:56
  • 155
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 24.10 22:44
  • 1
Заряды с неба: как зенитчики защищают тылы от «Фурий» и «Шарков»
  • 24.10 21:48
  • 3
Объявлен старт испытаний самолета «Ладога»
  • 24.10 15:34
  • 0
Во имя региональной безопасности, доверия и добрососедских отношений
  • 24.10 09:32
  • 1
Трамп пообещал ускорить передачу Австралии атомных подлодок в рамках AUKUS
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М