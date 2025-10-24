Войти
Lenta.ru

В России собрали второй учебно-боевой Як-130М

260
1
0
Кадр: Telegram-канал «ПАО «ОАК»»
Кадр: Telegram-канал «ПАО «ОАК»».

ОАК: «Яковлев» собрал второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М

Компания «Яковлев» собрала второй опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

Самолет собрали в рамках опытно-конструкторских работ. Машина получила пиксельный камуфляж, который уже использовали на других российских самолетах. Новый образец задействуют в ходе наземных и летных испытаний. Параллельно компания собирает третий экземпляр Як-130М.

«Як-130М разработан на основе анализа и обобщения опыта участия авиации в локальных и региональных конфликтах. Создание легких боевых самолетов на основе учебно-боевых машин соответствует мировым тенденциям развития военной авиации», — сказал заместитель главного конструктора по программе Як-130 Дмитрий Попов.

Як-130М отличается от базовой модели расширенными боевыми возможностями. Самолет получил бортовую радиолокационную станцию БРЛС-130Р, оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны «Президент-С130» и комплекс связи КСС-130. Як-130М может нести ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Ранее в октябре «Ростех» сообщил, что первый опытный образец Як-130М готов к испытаниям. После наземных испытаний самолет будут готовить к первому полету.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
C-130
Президент-С
Як-130
Компании
ОАК
Ростех
1 комментарий
№1
24.10.2025 04:29
Всех подряд строевых летчиков союзных стран направитьб на ПВО против КР ВСУ с оплатой сдельно.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М
  • 24.10 03:56
  • 0
Комментарий к "Требуется Соломоново решение"
  • 24.10 03:00
  • 0
Комментарий к "«Запад-2025» все еще будоражит Запад"
  • 24.10 02:42
  • 0
Комментарий к "С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка""
  • 23.10 21:36
  • 0
Комментарий к "Арцах: без права на возвращение"
  • 23.10 21:22
  • 11012
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 19:48
  • 45
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 23.10 19:44
  • 1
Минобороны показало работу «пушистого» Т-72
  • 23.10 19:17
  • 0
Комментарий к "Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине"
  • 23.10 17:50
  • 1
Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине
  • 23.10 13:27
  • 1
В РФ ежемесячно производят свыше 50 тяжелых ударных дронов "Ночная ведьма"
  • 23.10 12:48
  • 3
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 10:33
  • 0
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение