Войти
Lenta.ru

В США показали беспилотник с лазерным оружием

242
0
0
Изображение: General Atomics
Изображение: General Atomics.

TWZ: Беспилотник MQ-20 Avenger оснастили турелью с лазерным вооружением

Американская корпорация General Atomics показала концепт беспилотного летательного аппарата (БПЛА), оснащенного лазерным вооружением. Об этом сообщает издание TWZ.

Изображение беспилотника MQ-20 Avenger («Мститель») показали на главном ежегодном съезде Ассоциации армии США (AUSA). Был представлен БПЛА с вращающейся носовой турелью, которая пускает лазерный луч. Судя по всему, это компьютерное изображение, однако оно могло быть создано на основе реальных снимков.

Специалисты TWZ отметили, что лазерное оружие в теории обеспечивает высокоточное поражение различных типов целей в наступательных и оборонительных ситуациях. Оно имеет неограниченный ресурс при условии достаточной мощности и охлаждающей способности. Также этот тип оружия бесшумен, а его лучи не видны невооруженным взглядом.

Кроме того, на носу MQ-20 Avenger заметили турель, оснащенную комбинацией электрооптических и инфракрасных камер, а также лазерных дальномеров и целеуказателей.

По словам представителя General Atomics Марка Бринкли, корпорация действительно обладает технологией, позволяющей оснащать беспилотники лазерным оружием. «Эта экспозиция призвана была продемонстрировать, что мы продолжаем лидировать в исследованиях и разработках как боевых лазерных систем, так и БПЛА», — заключил он.

Ранее выяснилось, что новый китайский дрон GJ-X совершил первый полет. Стелс-беспилотник построен по схеме «летающее крыло».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
General Atomics
Проекты
БПЛА
ИТ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.10 04:29
  • 1
В России собрали второй учебно-боевой Як-130М
  • 24.10 03:56
  • 0
Комментарий к "Требуется Соломоново решение"
  • 24.10 03:00
  • 0
Комментарий к "«Запад-2025» все еще будоражит Запад"
  • 24.10 02:42
  • 0
Комментарий к "С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка""
  • 23.10 21:36
  • 0
Комментарий к "Арцах: без права на возвращение"
  • 23.10 21:22
  • 11012
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.10 19:48
  • 45
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 23.10 19:44
  • 1
Минобороны показало работу «пушистого» Т-72
  • 23.10 19:17
  • 0
Комментарий к "Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине"
  • 23.10 17:50
  • 1
Медведчук назвал главные препятствия к миру на Украине
  • 23.10 13:27
  • 1
В РФ ежемесячно производят свыше 50 тяжелых ударных дронов "Ночная ведьма"
  • 23.10 12:48
  • 3
ТАСС: в Минобороны создали департамент повышения эффективности
  • 23.10 10:33
  • 0
Требуется Соломоново решение
  • 23.10 10:17
  • 0
«Запад-2025» все еще будоражит Запад
  • 23.10 10:06
  • 0
Арцах: без права на возвращение