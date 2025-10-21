Китайский стелс-беспилотник совершил первый полет

TWZ: Китайский малозаметный дрон GJ-X совершил первый полет

Новый китайский дрон, который получил неофициальное обозначение GJ-X, совершил первый полет. На соответствующие кадры обратило внимание западное издание TWZ.

На снимке показан стелс-беспилотник, построенный по схеме «летающее крыло». Издание напомнило, что два месяца назад появились первые кадры, демонстрирующие неизвестный китайский дрон на взлетно-посадочной полосе.

Автор отметил, что малозаметный аппарат получил характерные выступы в хвостовой части, которые могут указывать на наличие двух двигателей. Также GJ-X получил необычную окраску днища, которая затрудняет распознавание типа беспилотника.

Как пишет TWZ, назначение дрона остается самым спорным вопросом. Обозреватели допускают, что изделие может быть ударным или разведывательным беспилотником. «Наличие многоцелевого аппарата, способного выполнять различные задачи, от кинетических атак до разведки, также было бы весьма выгодно», — говорится в публикации.

В январе на спутниковом снимке территории китайского завода Shenyang Aircraft Corporation заметили неизвестный аппарат, который может быть новым истребителем шестого поколения.