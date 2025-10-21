Войти
Lenta.ru

Китайский стелс-беспилотник совершил первый полет

512
0
0
Фото: @RupprechtDeino
Фото: @RupprechtDeino.

TWZ: Китайский малозаметный дрон GJ-X совершил первый полет

Новый китайский дрон, который получил неофициальное обозначение GJ-X, совершил первый полет. На соответствующие кадры обратило внимание западное издание TWZ.

На снимке показан стелс-беспилотник, построенный по схеме «летающее крыло». Издание напомнило, что два месяца назад появились первые кадры, демонстрирующие неизвестный китайский дрон на взлетно-посадочной полосе.

Автор отметил, что малозаметный аппарат получил характерные выступы в хвостовой части, которые могут указывать на наличие двух двигателей. Также GJ-X получил необычную окраску днища, которая затрудняет распознавание типа беспилотника.

Как пишет TWZ, назначение дрона остается самым спорным вопросом. Обозреватели допускают, что изделие может быть ударным или разведывательным беспилотником. «Наличие многоцелевого аппарата, способного выполнять различные задачи, от кинетических атак до разведки, также было бы весьма выгодно», — говорится в публикации.

В январе на спутниковом снимке территории китайского завода Shenyang Aircraft Corporation заметили неизвестный аппарат, который может быть новым истребителем шестого поколения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
SAC
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 14:00
  • 10950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 09:41
  • 1
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 09:33
  • 1
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"
  • 20.10 23:46
  • 0
Комментарий на "Су-34 во всей красе: Россия начала крупнейшую в истории военной операции бомбардировку по украинским целям (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.10 22:04
  • 0
Комментарий к "Армия США получит новый «Абрамс» до конца года"
  • 20.10 21:25
  • 3
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 20.10 20:19
  • 0
Комментарий к "Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)"
  • 20.10 18:10
  • 3
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 20.10 16:49
  • 3
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 20.10 16:01
  • 1
Российские сенаторы ознакомились с производством МС-21 в Иркутске
  • 20.10 15:58
  • 1
Слуцкий призвал Европу прекратить разжигать украинский конфликт