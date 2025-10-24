Армии Германии и Нидерландов закупают новые колёсные бронетранспортёры Schakal

17 октября 2025 года правительства Германии и Нидерландов заключили через Европейское агентство по вооружениям OCCAR контракт с компанией ARTEC GmbH (совместное предприятие группы Rheinmetall и германского филиала KNDS Deutschland объединения KNDS) на разработку и поставку им 222 колёсных бронетранспортёров (фактически колёсных боевых машин пехоты) Schakal, представляющих собой новый вариант известного бронетранспортёра GTK Boxer (8x8). Общая стоимость контракта составляет 4,5 млрд евро. В том числе 150 единиц Schakal при общей контрактной стоимости 3,41 млрд евро предназначены для вооружённых сил Германии (бундесвера). Кроме того, контракт предусматривает поставку Германии еще 48 машин Boxer в вариантах учебной и медицинской, а также комплектов модернизации для ранее поставленных Бундесверу 72 машин медицинского варианта БТР Boxer. Еще 72 машины Schakal общей стоимостью 1,1 млрд евро должны быть поставлены для вооружённых сил Нидерландов. Контракт также предусматривает опцион на поставку до 248 дополнительных машин Schakal (200 для Германии и 48 для Нидерландов).

Опытный образец колёсного бронетранспортёра (колёсной боевой машины пехоты) Schakal, заказанной для вооруженных сил Германии и Нидерландов (с) KNDS Deutschland

Совместно разработанный по требованиям армии Германии и Нидерландов БТР (колесная БМП - официальное немецкое название Radschützenpanzern) Schakal (8х8) представляет собой вариант БТР Boxer, оснащенный необитаемой модифицированной башней RCT30, устанавливаемой на немецкие гусеничные БМП Puma, также совместно производимые Rheinmetall и KNDS Deutschland (в рамках совместного предприятия Projekt System Management GmbH). Поэтому на этапе разработки Schakal обозначался как PuBo (сокращение от Puma Boxer). Поставка первых серийных машин Schakal бундесверу запланирована на конец 2027 года, и поставки остальных запланированы на период по середину 2031 года. Поставка первых голландских машин ожидается не ранее конца 2028 года.

Ранее также сообщалось, что девять машин, аналогичных Schakal (с необитаемой модифицированной башней RCT30), но в исполнении командно-штабных машин предполагается поставить Украине в качестве машин управления батарей для планируемых к поставке Украине 54 самоходных гаубиц RCH 155 калибра 155-мм/52 на шасси БТР Boxer.

Schakal должен быть выполнен на модифицированном шасси БТР Boxer, обозначаемом Future Common Drive Module В0 и разработанным по требованиям британской армии. Данное шасси имеет увеличенный до 40 тонн максимальный вес, при этом сообщается, что боевой вес Schakal составит 38,5 тонн. Корпус будет оснащен 6-точечной системой крепления специальных модулей, вместо применяемой сейчас на машинах Boxer бундесвера 4-точечной системы крепления. Также данное шасси рассчитано на установку различных типов двигателей MTU - как "классического" для Boxer дизельного двигателя MTU 8V 199 TE20 мощностью 530 кВт, так и дизельного двигателя MTU 8V 199 TS21 мощностью 600 кВт, разработанного для британского варианта Boxer. При этом декларируется возможность замены в полевых условиях двигателя TE20 на TS21 или наоборот.

Schakal должен вмещать трех членов экипажа и шесть человек десанта. Десантное отделение машины примерно аналогично БМП Puma и также приспособлено для использования германской "цифровой" пехотной экипировки IdZ-ES, но имеет большую высоту. Одно из сидений десанта оборудовано биотуалетом (еще одно заимствование от британского варианта Boxer).

Модифицированный необитаемый башенный боевой модуль RCT30 от БМП Puma в исполнении S1, производимый KNDS Deutschland (бывшая Krauss-Maffei Wegmann), оснащается 30-мм автоматической пушкой Rheinmetall MK30-2/ABM, которая будет способна применять в том числе модифцированные программируемые выстрелы для борьбы с БЛА. На левой стороне боевого модуля размещена пусковая установка с двумя противотанковыми управляемыми ракетами MELLS (Rafael/EuroSpike Spike LR/Spike LR2). На башне устанавливается панорамная электронно-оптическая станция Optronic Digital Waffenstation (WAO). Также Schakal будет оснащен модернизированным комплексом пассивной защиты и постановки помех MUSS 2.0 (на БМП Puma используется первая версия MUSS), системой акустического обнаружения огня противника и системой кругового обзора.

В бундесвере БТР Schakal должны составить основу оснащения формируемых так называемых "средних сил" (Mittlere Kräfte). 1 апреля 2023 года первым формированием "средних сил" немецкой армии стала переформированная 21-я танковая бригада (Panzerbrigade 21 "Lipperland") 1-й танковой дивизии в Аугустдорфе. После переформирования бригада включает три егерских батальона (оснащенных БТР Boxer) и разведывательный батальон, а также артиллерийский дивизион. БТР Schakal должны поступить в два батальона планируемой к переформированию в 2027 году в "средние силы" 41-й мотопехотной бригады (Panzergrenadierbrigade 41 "Vorpommern") той же 1-й танковой дивизии в Нойбранденбурге. По планам 2023 года в перспективе каждая бригада "средних сил" должна была иметь в своем составе мотопехотный батальон (на БТР Schakal), два егерских батальона, разведывательный батальон, артиллерийский дивизион, инженерный батальон и батальон обеспечения, однако неясно, сохранились ли эти планы по структуре.

Schakal стал вторым в немецкой армии вариантом БТР Boxer c вооружением с 30-мм пушкой. Ранее в 2024 году для бундесвера были заказаны 123 машины Boxer в исполнении машины огневой поддержки пехоты Schwerer Waffenträger Infanterie (sWaTrInf), оснащенных обитаемым боевым модулем Lance 2 Block II производства Rheinmetall, тоже с 30-мм автоматической пушкой Rheinmetall MK 30-2/ABM и ПТРК MELLS. На башне дополнтельно установлен командирский дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом. При этом sWaTrInf штатно не несут десанта. Фактически sWaTrInf представляет собой вариацию боевой разведывательной машины Boxer CRV, ранее разработанной Rheinmetall для австралийской армии, и производство sWaTrInf для бундесвера будет также вестись в Австралии, с началом серийным поставок с конца 2025 года. Машины sWaTrInf заказаны для замены легких гусеничных бронированных машин Wiesel 1 как носителей вооружения в пяти развернутых егерских батальонах (в том числе "средних сил") и одном горноегерском батальоне немецкой армии. В состав каждого из этого батальонов предполагается ввести роту в составе 12 машин sWaTrInf, и еще несколько таких машин в управлении батальона

