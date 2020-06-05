Разработка в Германии модернизированного варианта бронетранспортера Boxer

Как сообщило немецкое издание "Europäische Sicherheit & Technik", германская армия ведет разработку модернизированного варианта колесного бронетранспортера GTK Boxer (8х8) с усиленным вооружением в парнертстве с австралийскими военными, основываясь на конструкции недавно принятого в Австралии по программе LAND 400 Phase 2 на вооружение разведывательного варианта Boxer CRV.

Один из опытных образцов принятой на вооружение австралийской армии по программе LAND 400 Phase 2 боевой разведывательной машины Artec/Rheinmetall Boxer CRV, оснащенной двухместной башней Rheinmetall LANCE с 30-мм автоматической пушкой Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM (с) сухопутные войска Австралии

Cообщается, что начало серийного производства модернизированного БТР Boxer в варианте, именуемом Heavy Weapons Carrier Infantry (ранее MaKaBo - Maschinenkanonen-Boxer), для германского Бундесвера намечено на 2024 год. В 2019 году сообщалось о планах закупки 80-100 таких машин для замены легких гусеничных бронированных машин Wiesel 1 как носителей вооружения в пяти (1, 91, 291, 292 и 413-й) развернутых егерских батальонах и 231-м горноегерском батальоне немецкой армии. В состав каждого из этого батальонов предполагается ввести роту в составе 12 линейных БТР Boxer с усиленным вооружением, плюс, видимо, несколько Boxer в управлении роты.

Сообщается, что БТР Boxer с усиленным вооружением, будет, подобно линейному варианту австралийского Boxer CRV, оснащен двухместной башней Rheinmetall LANCE с автоматической пушкой под снаряд калибра 30 х 173 мм (то есть Mauser/Rheinmetall MK30-2/ABM) c программируемыми выстрелами, а также ПТРК MELLS (германское обозначение комплекса Rafael Spike-LR). На башне будет дополнтельно установлен командирский дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом, этот модуль должен также использоваться в качестве средства наблюдения.

Для Бундесвера ведется разработка еще двух вариантов БТР Boxer - машин передовых артиллерийских наблюдателей и передового авианаведения JFST (закупка планируется с 2023 года) и усовершенствованной командно-штабной машины c установкой оборудования перспективной сетевой информационной системы немецкой армии DLB-O/MoToKa.

Кроме того, в партнерстве с Великобританией предполагается создать 120-мм самоходный минометный комплекс на шасси Boxer.