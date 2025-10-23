Германская армия закупает новые боевые разведывательные машины Luchs 2

20 октября 2025 года федеральное оборонное закупочное ведомство Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) министерства обороны Германии подписало контракт стоимостью около 3 млрд евро с европейским отделением General Dynamics European Land Systems (GDELS) корпорации General Dynamics на разработку и поставку германской армии 274 новых боевых разведывательных машин Luchs 2 с колесной формулой 6х6, с опционом еще на 82 такие машины. Начало поставок Luchs 2 Бундесверу запланировано на 2029 год.

Рендерное изображение перспективной немецкой боевой разведывательной машины Luchs 2 на колесном шасси Piranha 6х6 европейского отделения General Dynamics European Land Systems (GDELS) корпорации General Dynamics (с) General Dynamics European Land Systems

БРМ Luchs 2 (первоначально некоторое время использовалось название Korsak) должна быть выполнена на производимой швейцарским филиалом GDELS - компанией General Dynamics European Land Systems - MOWAG (GDELS-MOWAG) - колёсной платформе Piranha (Piranha V) в исполнении с формулой 6х6, и, видимо, фактическое производство этих машин будет осуществляться в Швейцарии. Германия с Luchs 2 станет первым серийным заказчиком платформы Piranha V в исполнении с формулой 6х6.

Всего на программу закупки БРМ Luchs 2 германским Бундестагом было выделено более 3,5 млрд евро, включая стоимость разработки боевого модуля, закупку тренажеров и учебного оборудования и комплексный пакет вспомогательного оборудования и логистики. Также в эту сумму должна войти отдельная закупка у группы Rheinmetall 310 автоматических пушек Oerlikon KBA калибра 25х137 мм для вооружения данных машин.

В германской армии БРМ Luchs 2 должны заменить часть используемых в настоящее время легких БРМ Fennek с колесной формулой 4x4. Таким образом, с закупкой Luchs 2 на платформе Piranha V в исполнении с формулой 6х6, Бундесвер продолжает увеличение многотипности своих колесных "бронетранспортерных" платформ, имея уже машины Boxer (8x8) и одобренные к закупке машины Patria 6x6 (в рамках возглавляемой финской группой Patria программы CAVS, к которой присоединилась Германия), а также уже заказанные GDELS в феврале 2025 года 256 колесных бронированных машин Piranha V в варианте 8x8 в исполнении машин радиорелейной тактической связи TaWAN LBO Richtfunkmanagement klein (TLRk) перспективной системы радиорелейной связи Tactical Wide Area Network (TaWAN).

Относительно БРМ Luchs 2 GDELS заявляет, что это будет "узкоспециализированная разведывательная машина, которая установит новые стандарты в плане автономности, акустической и тепловой заметности, и характеризуется современной технологией сетевых разведывательных датчиков, превосходной подвижностью и способностью выполнять свои задачи".

Пока что по облику и характеристикам БРМ Luchs 2 дается лишь отрывочная информация. Luchs 2 будет выполнена на платформе Piranha V в исполнении с формулой 6х6 и будет плавающей. Полная боевая масса машины по условиям задания не должна превышать 25 тонн. Согласно требованиям, БРМ должна был развивать максимальную скорость не менее 100 км/ч по шоссе и иметь запас хода не менее 1100 км при крейсерской скорости 60 км/ч на шоссе.

Luchs 2 должна быть оснащена необитаемым башенным боевым модулем разработки словенской компании Valhalla Turrets, при этом само производство модулей будет вести Rheinmetall Electronics на предприятии в Бремене. Модуль будет оснащен 25-мм автоматической пушкой Oerlikon KBA и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Сообщается, что в состав боекомплекта пушки будут включены новые осколочно-фугасные снаряды МЕ 327 разработки итальянской компании MES, оснащенные неконтактными взрывателями для борьбы с БЛА.

Разведывательное оборудование Luchs 2 будет размещено на двух телескопических подъемных мачтах в задней части машины. На одной мачте будет размещен перспективный стабилизированный электронно-оптический комплекс Hensoldt BAA IV, а на второй мачте - видимо, аппаратура радиотехнической разведки. Обе мачты могут использоваться в поднятом положении в движении. Также на машине будут установлены аппаратура акустического обнаружения, система кругового обзора, многоканальный комплекс радиосвязи, аппаратура спутниковой связи и средства РЭБ.

Следует отметить, что в свете опыта войны на Украине выживаемость и боевая ценность Luchs 2 на современном поле боя вызывает сомнения. Однако Бундесвер продолжает сохранять оптимизм относительно возможности масштабного применения бронированных платформ в боевых действиях, видимо, полагая войну на Украине скорее "аномалией" и по-прежнему готовясь вести высокоманевременные боевые действия механизированными силами.

